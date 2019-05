47. Teden cvička – povorka, okronali novega kralja cvička in razglasili ambasadorja

25.5.2019 | 10:10

V povorki se je predstavilo 32 vinogradniških društev.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek

Sinoči so okronali novega kralja cvička Roberta Jarkoviča. Ob njem predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjska Miran Jurak in trebanjski župan Alojzij Kastelic .

Trebnje - S tradicionalno povorko 32 vinogradniških društev, ki delujejo v okviru Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, se je včeraj pričel 47. Teden cvička, največja dolenjska vinogradniška-turistična prireditev, ki so jo letos z veseljem in zagnano znova pripravili v Trebnjem.

Povorka, v kateri se je skupaj s konjeniki Češnjic, trebanjskimi mažoretami, ki so plesale po taktih trebanjskega občinskega pihalnega orkestra, in kočijami z gosti predstavila pisan množica vinogradniških društev, je bila prava paša za oči.

Dogajanje se je nato preselilo v veliki prireditveni šotor pred občinsko stavbo, kjer so zbrane med drugim nagovorili predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora 47. Tedna cvička Alojzij Kastelic, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Alojz Slavko Toplišek, osrednji govornik pa je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je tudi uradno odprl tridnevno prireditev, na kateri skupaj pričakujejo deset tisoč obiskovalcev.

»Ta dogodek je neke vrste krona v naših prizadevanjih, da to našo nagrado gastronomska regija 2021 popestrimo. To je tudi dokaz, da imamo na področju gastronomije, ponudbe, zgodbe petzvezdična doživetja. V vsakem primeru je ta praznik cvička nekaj, kar lahko povežemo ljudi, nadgradimo našo ponudbo, tudi zgodba cvička je tista, ki bo predstavljala našo vsebino promocije Slovenije v letih 2020 in 2021, ko smo se odločili, da bomo delali več na sami gastronomiji,« je dejal Počivalšek.

Teden cvička pomeni za dolenjske vinogradnike državni praznik, je poudaril Miran Jurak, ki je bil zadovoljen, da se je zbralo okoli 1.500 vinogradnikov. »Ko vidiš takšno množico ljudi, je ves trud poplačan. Veseli me, da nas cviček združuje, da je to blagovna znamka, hkrati pa tudi dobra zgodba turizma. Želimo jo peljati naprej in jo prenesti na mlajše generacije,« pa je dodal trebanjski župan.

Sinoči so okronali tudi novega kralja cvička Roberta Jarkoviča, ki je član Vinogradniškega društva Podbočje, laskavi naslov pa je osvojil že drugič, saj je kralj cvička postal že leta 2013. »Dragi prijatelj vinogradniki, upam, da bomo delali kot smo doslej, da bomo skrbeli za ta slovenski cviček, ki je naša glavna bitka danes v prodaji in napredku slovenskega vina poleg kulinarike. Naj ostanem med nami takšen, kot je,« je povedal takoj po prevzemu krone od lanskoletnega kralja cvička Jerneja Martinčiča.

Za novega, že 24. ambasadorja cvička, pa je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske imenovala dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše.

Besedilo in fotografije: R. N.

