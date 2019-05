V Posavju bodo zbirali odpadno jedilno olje

25.5.2019 | 15:20

Ilustrativna slika. (Foto: internet)

Sevnica - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, je v okviru ciljev strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine Posavje Komunali Sevnica kot vodilnemu partnerju potrdilo projekt Olje nekoliko drugače. Stal bo dobrih 200 tisoč evrov, omenjeni sklad ga bo podprl z nekaj več kot 130 tisoč evri.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje iz Krškega, ki je vodilni partner lokalne akcijske skupine Posavje, želijo s tem letos načrtovanim polletnim projektom pri viru zmanjšati količine neustrezno odloženega odpadnega jedilnega olja in ga predelati v gorivo.

Z njegovim zbiranjem in predelavo želijo razbremeniti okolje in ohraniti čiste vodne vire. Iz litra odpadnega jedilnega olja kot surovine je namreč možno izdelati skoraj liter biodizelskega goriva ali do 1000 litrov bioplina, so pojasnili.

S projektom spodbujanja in zbiranja odpadnega olja želijo hkrati predstaviti možnosti njegove trajnostne vnovične uporabe. Zbiranje odpadnega olja bo posledično omogočilo tudi zmanjšanje stroškov delovanja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Vanj nameravajo vključiti nekaj več kot 70.000 prebivalcev Posavja.

Kupili vozilo, šolarjem razdelili posode…

V okviru projekta, ki predvideva trajno tovrstno dejavnost in trajno zaposlitev njegovega usmerjevalca, bodo v občinah Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče namestili ulične zbiralne posode, kupili bodo vozilo za ulični zajem in uredili filtrirno postajo za odpadno jedilno olje, ki bo omogočala njegovo predelavo v biodizelsko gorivo. To bodo nato uporabili za pogon omenjenega komunalnega vozila.

Šolarjem od prvega do petega razreda bodo v navedenih občinah razdelili zbirne, nekaj več kot dvolitrske posode, v vsem Posavju bodo povabili na razna izobraževanja in predstavitve, pripravili bodo tudi izobraževalno delavnico za starejše občane.

Med projektnimi cilji so v Regionalni razvojni agenciji Posavje navedli nova delovna mesta, izboljšanje stanja okolja z ohranjanjem narave in biotske raznovrstnosti, krepitev življenjske kakovosti, zdravega življenja in pogojev za rast malih ponudnikov v obetajočih gospodarskih dejavnostih.

Poleg sevniške komunale so partnerji projekta Olje nekoliko drugače še Komunala Brežice, krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, Komunala Radeče, sevniška občina in sevniško društvo U3, je še sporočila omenjena krška agencija. Po njenih podatkih prebivalec Slovenije v povprečju letno ustvari 10,5 litrov odpadnega olja.

L. M.