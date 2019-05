FOTO: Prvi večer na Prepihu z oceno odlično. Vidimo se znova danes!

25.5.2019 | 11:40

Vroča Nina Doneli je poskrbela za prvi vrhunec večera. (Foto: A. Virant)

Ivan Zak je zapel svoje največje uspešnice.

Občinstvo je vseskozi prepevalo.

Bilo je veselo

Gornja Težka voda - Aktualova Galama, Nina Donelli in Ivan Zak so sinoči poskrbeli za prvi večer nore dvodnevne zabave Vikenda na Prepihu. Mladi pa tudi malce starejši, ki so prišli iz različnih koncev, so prepevali in plesali ter znova dokazali, da večje »fešte«, kot je na Prepihu, ki si ga je zagnana ekipa agencije Event24 izbrala za prizorišče svojih velikih dogodkov, na Dolenjskem, ni. In danes zvečer, smo prepričani, ne bo nič drugače, ko bodo temperaturo pod Gorjanci dvigovali DJ Dady, vedno očarljiva Natalija Verboten ter legendarna skupina Pop Design, ki je na slovenskem glasbenem odru že od leta 1985.

Za energičen začetek večera je poskrbela Aktualova galama, ko je obiskovalce ogreval nori in neuničljivi Dean on the Mike, med publiko pa je nato kar završalo, ko je na oder stopila vroča Nina Donelli. Slovenska pevka, ki ima oboževalce po vsem Balkanu, je pod velikim šotorom pri novomeški restavraciji Prepih že nastopila na lanski Oktoberfešti. Tudi tokrat je občinstvo dvignila na noge s svojimi uspešnicami, kot so »Jaka sam žena«, »Propala veza« in zadnja »Genijalno« ter ostalimi skladbami, z njo so prepevali vse od začetka do konca. Po nastopu je zadovoljna dejala, da je na Dolenjskem res super publika, ki pripravi več kot odlično vzdušje.

Za drugi vrhunec večera, ki mu je bilo naklonjeno tudi nebo, pa je poskrbela nedvomno ena največjih zvezd hrvaške popularne glasbe, velik osvajalec ženskih src in večni romantik Ivan Zak. Za hvaležno in navdušeno publiko je pripravil bogat repertuar pesmi s svojimi največjimi uspešnicami, med njimi so bile »Ardenalin«, »Dečko sa Balkana«, »Tetovaža«, »Mala Princeza«, »Dar Mar«, »Laku noč«, »Idu dani«, » Usne varane« …

Med številnimi zvestimi obiskovalci Vikenda na Prepihu in nenazadnje tudi jesenske Oktoberfešte sta bili tudi simpatični dekleti Eva in Maja iz Novega mesta, ki sta v en glas zatrdili, da takšne zabave, kot je tu, drugod ni, seveda pa jima je všeč tudi izbor nastopajočih in glasba. »To je najboljša fešta na Dolenjskem!« sta še uspeli povedati, preden sta se znova predali zabavi.

Pridajmo še, da je Event24 poskrbel tudi za to, da nihče ni bil ne lačen ne žejen, dogodek pa so omogočili: Transporti Šalehar, Pagras d.o.o. Zavarovalnica Sava, FP Avto Novo mesto in Kobra Team d.o.o.

M. Ž. Foto: A. Virant

