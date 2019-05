Železniški promet proti Novemu mestu zaradi nesreče zaprt

25.5.2019 | 11:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Potniški vlak je danes ob zjutraj 7.45 med železniškima postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljica zadel tovorno vozilo, ki je zapeljalo na železniški prehod, ko je bil ta zaprt s polzapornicami. Od 27 potnikov na vlaku so bili trije poškodovani, poškodovan je tudi voznik tovornega vozila, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Železniški promet proti Novemu mestu je do nadaljnjega zaprt, za potnike so organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

DOPOLNJENO OB 12. URI

Danes nekaj pred 8. uro so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o nesreči

potniškega vlaka in tovornega vozila železniškem prehodu na Rudniku. Z opravljenim ogledom in po do sedaj zbranih obvestili je voznik tovornega vozila, ki je takrat pripeljal iz smeri Dolenjske ceste proti Jurčkovi obstal na železniški progi, ko so se zapornice že spuščale. Takrat je z voznikove desne strani pripeljal potniški vlak in trčil v desno stran tovornjaka. V nesreči so voznik tovornjaka, strojevodja in 3 potniki na vlaku utrpeli

lažje telesne poškodbe.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, na kraju so posredovale tudi

pristojne službe železnic.

L. M.