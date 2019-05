Nekaj prijav domnevnih kršitev volilnega molka

25.5.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka danes opolnoči do 15. ure prejela 11 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za devet obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev.

Za devet obvestil je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka, Inšpektorat RS za notranje zadeve pa obravnava dve zadevi, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, sporočajo z ministrstva.

Opolnoči se je v Sloveniji končala kampanja pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament in začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi.

Dežurna služba prijave domnevnih kršitev sprejema na telefonskih številkah 080 21 13 (med 7. in 19. uro) in 080 12 00 (med 19. in 7. uro).

L. M.