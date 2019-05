V Kerinovem Grmu zagorel avto

26.5.2019 | 08:15

Kerinov Grm - Očitno je noč po dnevu mladosti, za kar smo v nekdanji državi proglašali 25. maj, oziroma po dnevu brisače, za kar so ga proglasili oboževalci nestorja znanstvene fantastike in njegove znamenite knjige Štoparski vodnik po Galaksiji, minil precej mirno. Od tako imenovanih izrednih dogodkov so dežurni operativci zabeležili le eno posredovanje gasilcev. Ob 0.11 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.