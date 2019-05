Med člani Piran, med mlajšimi člani Straža

26.5.2019 | 09:00

Turnir na Loki (Foto: Sandi Fišer)

Novo mesto - Včeraj se je s turnirjem v športnem parku Loka, v Novem mestu začela šestnajsta sezona državnega prvenstva v košarki 3x3. V članski kategoriji je zmagal Piran pred Ljubljana East pri ženskah pa je v finalu 4p Fitness premagal Ježico. V kategoriji do 23. leta je ŠD Straža v finalu ugnala reprezentanco Slovenije v košarki 3x3 za fante do 18. leta. Do 14leta so v finalu NBA Champs premagali ekipo 2005 Primorci. Med rekreativci so e-LEMON-atersi v finalu premagali ekipo Bullsi Dravlje.

Državno prvenstvo v košarki 3x3 se bo nadaljevalo že v soboto, 1. junija, v Ajdovščini.