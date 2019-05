Glavni trg gostil kuharje, Krka športnike

26.5.2019 | 10:30

Foto: I: Vidmar

Novo mesto - Navdušen in množičen obisk je včeraj zaznamoval prvo prireditev Odprta kuhna v Novem mestu, kratka popoldanska ploha pa je poskrbela bolj za malo ohladitve kot pa da bi pregnala široke izbire okusne hrane željne meščane, ki so tudi tokrat dokazali, kako radi pridejo na obnovljeni Glavni trg, če se tam le kaj dogaja.

Vzporedno je na in ob Krki potekala prireditev Krka živi z že uveljavljenim programom, v okviru katerega so se na in ob reki predstavili potapljači, ribiči in veslači, na tlačilni stezi oziroma tako imenovanem pump tracku kolesarji in drugi mojstri malih in nekoliko večjih koleščkov, odbojkarji so ob odprtju dveh prenovljenih igrišč pripravili turnir, živahno je bilo tudi na plezalni steni, na teniških igriščih, v pasjem parku in na Pumpnci, kjer so za otroke in tudi odrasle pripravili predstavo gledališča kamišibaj, na drugem bregu Krke pa so odprli Beach bar Loca, kar naj bi pomenilo bar na plaži z imenom Loca, če Loca ni le ponesrečeno zapisano ime predela Novega mesta ob Krki Loka. Bolj kot ne naključno se je v sklop prireditev Krka živi letos vključil tudi prvi turnir državnega prvenstva v košarki 3X3.

I. Vidmar

