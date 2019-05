Nova cvičkova princesa je Simona Petretič

26.5.2019 | 11:00

Simona Petretič, nova cvičkova princesa, prejema krono iz rok predsednika ZDVD Mirana Juraka in vinske kraljice Slovenije Mete Frangež.

Trebnje - Potem ko so v petek okronali novega kralja cvička Roberta Jarkoviča, so včeraj na 47. Tednu cvička izbrali še novo, 21. cvičkovo princeso. Laskavi naslov je po odločitvi sedemčlanske komisije, ki jo je vodil Rudi Bec, osvojila 21-letna Simona Petretič iz Vinogradniškega društva Podbočje. Darko Bartolj, predsednik Društvo vinogradnikov Trebnje, je pomagal novi princesi odeti plašč, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in Meta Frangež, 23. vinska kraljica Slovenije, pa sta Simoni nadela krono.

»Ta naziv mi pomeni ogromno, vse skupaj pa mi ne bo uspelo brez podpore staršev in predsednika društva, ki so verjeli vame. Hvala tudi vam, moji hribci in hvala za zaupanje tudi tekmovalni komisiji,« je povedala 21-letnica, ki dela v gostinskem lokalu, jeseni pa načrtuje nadaljevanje študija. Vinogradništvo ji je zapisano v genih, saj je bil vinogradnik že njen praded. Doma imajo danes okoli 21.000 trt. Poleg Petretičeve se je za naziv potegovala še Lara Javornik.

Sicer pa je bilo včeraj pestro tudi ostalo dogajanje na cvičkariji, ki se bo zaključila danes zvečer. Pred tem bodo predvidoma ob 17.30 podelili priznanja za najbolje ocenjena vina.

R. N.