Krki šesti zaporedni naslov prvakov

26.5.2019 | 11:30

Novo mesto - Članska vrsta namiznoteniškega kluba Krka je sinoči v finalu končnice tekmovanja v prvi slovenski namiznoteniški ligi še v drugo, tokrat na domačem igrišču s 5:1, ugnala ŽNTK Maribor in osvojila že šesti zaporedni naslov državnih prvakov.

Ob zadnji točki v šestem dvoboju odločilne finalne tekme za naslov državnega prvaka, ki jo je dosegel Cvetko, so navijači novomeškega namiznoteniškega kluba Krka vstali s tribun in Lupuleskuju, Cvetku, Karkoviću, Novaku in Šmaljclju za osvojeni šesti zaporedni naslov državnih prvakov namenili dolg aplavz.

Glavni akterji nove uspešne zgodbe novomeškega namiznoteniškega kluba ob osvojenem šestem naslovu prvakov v svojih izjavah niso skrivali veselja. »Kjer koli sem že igral, sem vedno stavil zelo visoko. Tako v Italiji, Avstriji, Srbiji kot tudi v Sloveniji. Za NTK Krka sem vedel, da je dobro organiziran klub s petimi zaporednimi naslovi državnih prvakov in močno sem si želel, da bi z mojo pomočjo prišli do šeste 'zvezdice'. In smo prišli. Sem v ekipi slovenskih državnih prvakov, kar si štejem v posebno čast,« je povedal najboljši igralec Krke Lorencio Lupulesku.

Trener in igralec Neven Karković je temu dodal: »S klubom živim že skoraj sedemnajst let. Imamo dobro vodstvo, močno vrsto fantov, zato mi je bila današnja finalna tekma še poseben motiv. V prvi tekmi sem imel nekaj smole, pri 2:2 sem v petem setu igral dobro, a končalo se je tesno, žal za nasprotnika. Slovenski pregovor pravi slab začetek, dober konec. In tako je tudi bilo. Lepo je biti prvak z ekipo, ki živi za namizni tenis.«

Tilen Cvetko: »Čeravno sem v klubu že kar nekaj časa, jo to moj tretji zaporedni naslov ekipnih državnih prvakov. Če sem zadovoljen? Seveda, še posebej, ker me je danes bučno spodbujala družina! Sicer pa lahko zapišete, da je bil vsa ta leta tudi klub NTK Krka moja družina. V njem sem iz rosno mladega igralca naredil kar lepo namiznoteniško kariero.«

Tilen Novak: »Kaj reči le nekaj minut po tem, ko s kolegi osvojiš naslov ekipnih državnih prvakov? Najbrž le to, da nam šesti zaporedni naslov predstavlja obvezo za še bolj zagnano delo. Seveda sem izjemno zadovoljen, tudi zato, ker sem bil skozi vso sezono 'zraven' in ker sem tudi sam z nekaj lepimi zmagami prispeval pomembne točke. V imenu ekipe pa bi se za spodbujanje zahvalil najbolj zvestim navijačem.«

Aljaž Šmaljcelj: »Biti član tako kakovostne vrste je seveda poseben izziv. Letos sem zaradi poškodbe zaigral samo na dveh prvenstvenih tekmah in trener je bil z mojim doprinosom zadovoljen. Današnjo tekmo sem spremljal dokaj sproščeno, saj sem po zmagi in prikazanih igrah v Mariboru vedel, da nam ne more spodleteti. Je pa res, da smo tam s 3:2 zmagali samo v eni partiji, doma pa kar v treh. Dokaz, da je bila letošnja liga dokaj izenačena. Ponosen sem, da je naslov državnih prvakov ostal v Drgančevju.«

Ivan Kapš, starosta in vodja ekipe NTK Krka: »Izredno sem zadovoljen, da sem v tako uspešnem klubu, kjer so igralci vrhunski športniki in med seboj veliki prijatelji. Vodstvu NTK Krke iskreno čestitam za šesti zaporedni naslov.«

Tomaž Kralj, predsednik kluba: »Za nami je dolga in naporna liga, ki je od igralcev in trenerjev zahtevala veliko dela. V klubu so bili nekateri prepričani, da bo NTK Krka brez težav osvojila šesti zaporedni naslov, a danes so navijači videli, kako trdo je treba garati tudi na tekmah, da zmagaš. Res sem ponosen na našo peterico igralcev, ki je v osvojitev vložila veliko dela, kajti da postaneš prvak, ni tako enostavno. Zahvalil bi se tudi nekaterim članom, na katere se fantje in jaz vedno lahko zanesemo. Sedaj si vsi zaslužimo kratek počitek. V tem času bo potrebno opraviti nekaj analiz in premisliti, kako naprej. Sicer pa fantom še enkrat iskrene čestitke.«

Izidi zadnje tekme finala – Karković – Slodej 2:3, Lupulesku – Piljak 3:1, Cvetko – Komac 3:2, Lupulescu – Slodej 3:0, Karković - Komac 3:1 in Cvetko - Črepnjak 3:2.

J. P.