Sobotni večer zaznamovali nostalgični Pop Design

26.5.2019 | 12:30

Pop Design (Foto: Anže Virant)

Gornja Težka Voda - Po uspešnem petkovem večeru Vikenda na Prepihu je drugi dan zabave kot prvi začel hripavi Dj Dady, ki se mu je nato na odru pridružila Natalija Verboten. S skladbo z naslovom Dva policija je med prisotnimi ustvarila živahno energijo in hitro ogrela šotor.

Poleg ostalih avtorskih komadov – Rdeč ferari, Lizika, Pravi Štajerc si, Zate na Triglav, Pravi Kavboj itd. je pevka odpela tudi vsem znane – Dan ljubezni od skupine Pepel in Kri , Slakovega Čebelarja, Gutljaj Vina od skupine Magazin, skladbo Hajde da ludujemo od pevke Tajči itd.

Poslušalci niso ušli niti napevu Kolko kapljic tolko let in s tem tudi ne šalam na račun alkohola v zraku, ki naj bi ga imeli na Dolenjskem. Ta po pevkini razlagi hodi z roko v roki s štajerskim, od koder tudi prihaja sama. Za zabavo razpoložena Natalija Verboten je med nastopom na oder povabila tudi dekleta iz publike, ki so nato z njo in z Dj Dadyjem plesala na skladbico Račke (avtor - Werner Thomas). Nato je poleg ploskanja in vriskanja publiko pripravila tudi do vlakca, ki se je nekaj skladb vil čez prizorišče, in poslušalce razveselila, ko je ponovila nekaj svojih hitov. Po veselem rajanju se je poslovila z malce mirnejšo skladbo avtorja Andreja Šifrerja - Za prijatelje.

Nato je na vrsto prišel spet Dj Dady in naredil krajši predah med izvajalcema. Med drugim je predvajal, kakor se je izrazil, lokaciji primerno skladbo, Ljubim cigana Jana pevke Saše Lendero.

Po zabavnem intermezzu Dj Dadyja se je večer s kitarami, bobni in tudi klaviaturami skupine Pop Design prevesil v malce bolj rokerske vode. Že prva skladba skupine – Na nebo, ki je sicer skladba pevca skupine Mirana Rudana, je publiko prepričala, da je izza šankov kot blisk pohitela v prej ne tako zapolnjen prednji del šotora. Nadaljevali so s skladbami Zate, Norcu podoben in Nekoč bom zbral pogum ter do konca večera odigrali vse svoje največje stare uspešnice. Navdušenje publike nad čustveno zapetimi skladbami je bilo veliko, njeno vzklikanje in glasno prepevanje vrstic besedila pa se je obdržalo vse do zaključka večera.

Domna in Igorja, ki prihajata iz Litije in ju je pot na sobotni večer zanesla na Prepih, je nastop skupine Pop Design navdušil, čeprav sta na dogodek prišla le preverit, če se na koncertu Nataliji Verboten morda najdejo kakšna lepa dekleta. Tudi Patricija iz Novega mesta je povedala, da je prišla na koncert, ker je prišla pogledat simpatično Verbotnovo, ki zna narediti žurko, na koncu pa jo je prijetno presenetil koncert skupine Pop Design.

Dogodek je organizirala agencija Event24 in so ga omogočili: Transporti Šalehar, Pagras d.o.o., Zavarovalnica Sava, FP Avto Novo mesto, Kobra Team d.o.o.

Valentina Vidmar

