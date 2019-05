Pred počivališčem s ceste v odbojno ograjo

26.5.2019 | 18:15

Novo mesto - Ob 7.35 je na avtocesti pred počivališčem Dul pri kraju Odrga, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v odbojni ograji. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanega in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 10.42 je na regionalni cesti pri Blanci, občina Sevnica, padla kolesarka in se poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 12.17 se je pri naselju Libna, občina Krško, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, pomagali vozniku, vozilo postavili na kolesa in nudili pomoč pri odstranitvi ter počistili vozišče.