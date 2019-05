Zmaga za slovo

26.5.2019 | 18:30

Foto: A. Fevzer/arhiv DL

Krško - Nogometaši Krškega so se od Prve lige lige Telekom Slovenije poslovili z zmago s 3:2 nad predzadnjeuvrščeno Gorico, ki si bo morala obstanek med elitno druščino zagotoviti v dodatnih kvalifikacijah.

Tekma v Krškem ni imela posebnega tekmovalnega naboja, saj je bilo že pred tem jasno, da se po štirih letih Krško seli v drugo ligo.

Včerajšnji obračun na stadionu Matije Gubca so odločneje začeli Novogoričani, ki so povedli v deseti minuti, ko je po podaji Leona Mariniča z leve strani Adis Hodžić zadel iz bližine. Potem pa so bili živahnejši Krčani, ki so si priigrali nekaj polpriložnosti, velja pa omeniti tudi strel Anteja Kordića iz 15. minute, ko je žogo poslal čez gol. So pa gostitelji izenačili v 29. minuti, ko je po podaji Volaša iz bližine zadel Luka Vekić.

V uvodu drugega polčasa sta obe ekipi prišli do nekaj nevarnih strelov, med njimi Adel Halilović v 54. minuti s prostega strela, Basholli Kosovar v 55. in Leon Marinič, ki je v isti minuti zadel vratnico. Na drugi strani je dvakrat neuspešno poskusil Volaš, enkrat pa Vekić (60. minuta).

V 66. minuti je do novega strela v kazenskem prostoru prišel Volaš, izkazal pa se je Uroš Likar. že minuto pozneje po kotu z leve Sandija Ogrinca pa je z glavo zadel Mario Cetina. A vodstvo je trajalo le minuto, saj je v 68. minuti Gorica izenačila, strelec je bil znova Hodžić s strelom iz bližine malce z desne strani. Podajalec je bil debitant Goran Trivunović.

V 77. minuti je do strela pri Gorici prišel Halilović, a žogo poslal mimo vrat, v 84. minuti pa je bilo nekoliko vroče tudi po Trivunovićevem prodoru in strelu. V 88. minuti pa je nekaj veselja domačim navijačev prinesel Ante Kordić, ki je z roba kazenskega prostora zadel za 3:2. Žoga je na poti proti mreži zadela še enega gostujočih nogometašev.

Krško : Gorica 3:2 (1:1)

Strelci: 0:1 Hodžić (10.), 1:1 Vekić (29.), 2:1 Cetina (67.), 2:2 Hodžić (68.), 3:2 Kordić (88.).

Krško: Zalokar, Štefulj, Cetina, Zakrajšek, Florjanc (od 46. Majić), Sokler (od 62. Jandrek), Ogrinec (od 78. Kovačič), Kordić, Volarič, Vekić, Volaš.

Gorica: Likar, A. Marinič, Jogan, Oršolić, Hodžić, Matić, Jermol, Halilović, L. Marinič (od 61. Trivunović), Leban (od 74. Vodopivec Cvijanović), Gulič (od 46. Kosovar).

Rumeni kartoni: Štefulj, Volarič; L. Marinič, Oršolić, Halilović.

Končna lestvica sezone 2018/19: 1. Maribor 78, 2. Olimpija 69, 3. Domžale 63, 4. Mura 52, 5. Celje 49, 6. Aluminij 48, 7. Rudar 43, 8. Triglav 38, 9. Gorica 31, 10. Krško 24.

I. V./STA