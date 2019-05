Ješča vešča zaigrala v Novomeškem abonmaju

26.5.2019 | 22:00

Petčlanska novomeška glasbena zasedba Ješča vešča ima že stalen krog poslušalcev.

Novo mesto - Novomeška glasbena skupina Ješča vešča, ki na različnih nastopih po Dolenjskem in drugod po Sloveniji že četrto leto navdušuje poslušalce, je konec tedna nastopila v okviru Novomeškega abonmaja v Kulturnem centru Janeza Trdine.

Petčlanska zasedba se je razveselila povabila Zavoda Novo mesto in se na nastopu predstavila s pestrim glasbenim programom ter navdušila občinstvo, ki jih je večkrat, ne le na koncu, nagradilo z bučnim aplavzom.

Zaigrali so tudi Orion

Glasbeniki - Boštjan Colarič (vokal, tolkala), Ana Markelj Karlič (vokal, violina), Primož Markelj (ritem kitara), Andrej Karlič (bas kitara) in Sandi Masnik (cajon) - so v dobri uri preigrali zanimiv izbor skladb: od njihovih avtorskih, ki jih imajo v svojem programu že kar nekaj, do priredb znanih in manj znanih pesmi, od jazz standardov, countryja, klezmerja, do zimzelenih melodij iz Slovenije in sveta ter dodobra ogreli občinstvo.

Skupina Ješča vešča, ki jo sestavljajo ljubiteljski glasbeniki iz Novega mesta in Šentjerneja, je lani jeseni v samozaložbi izdala svojo prvo zgoščenko z naslovom Na poti z desetimi avtorskimi skladbami "etno swinga", kot sami poimenujejo svoj slog igranja. Slišati jih je mogoče na različnih dogodkih po dolenjskem koncu, pa tudi na Primorskem in v Ljubljani večkrat zaigrajo.

Besedilo in foto: L. Markelj