Franc Bogovič še pet let v Bruslju

26.5.2019 | 23:20

Franc Bogovič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Znani so prvi neuradni delni izidi današnjih volitev v evropski parlament. Izmed kandidatov z Dolenjske, Posavja in Bele krajine je bil izvoljen Franc Bogovič, član SLS, ki je bil izvoljen na skupni listi SDS in SLS, s katero so volivci izbrali tudi Romano Tomc in Milana Zvera. Stranka SD bo imela v naslednji petih v evropskem parlamentu Tanjo Fajon in Milana Brgleza, vodilna vladna stranka LMŠ, ki je na evropskih volitvah nastopila prvič, ima prav tako dva evropska poslanca, Ireno Jovevo in Klemna Grošlja, osmega poslanca pa bo Sloveniji v Bruslju dala stranka NSi, to pa bo Ljudmila Novak. Brez evropskega poslanca so med večjimi strankami ostale Levica, DeSUS, Stranka Alenke Bratušek, SMS, Zeleni in SNS.

Zmagovalka Evropskih volitev v Sloveniji je torej skupna lista SDS in SLS (26,48 odstotka glasov), SD je prepričala 18,57 odst. volivcev, LMŠ 15,61, NSi pa 11,1 odstotka.

I. V.