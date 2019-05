JYSK išče nove privlačne lokacije

27.5.2019 | 11:50

JYSK je do danes odprl 21 prodajnih mest.

Prva trgovina JYSK v Sloveniji je bila odprta leta 2008 v Brežicah. V zadnjih desetih letih pa je bilo po dokaj visokih standardih urejenih 21 prodajnih mest in zaposlenih skoraj 200 zaposlenih. Vedno več kupcev v Sloveniji izbere to skandinavsko trgovsko verigo pri nakupu izdelkov za dom, tako da je JYSK v Sloveniji dosegel rekordne rezultate tega podjetja s prometom 33.510.017 evrov in EBIT-om 4.676.765 evrov. To predstavlja rast za 8,1 odst. v primerjavi z lanskim letom.

JYSK še naprej išče nove lokacije, prodajne prostore za opravljanje registrirane trgovinske dejavnosti s povprečno velikostjo 1.250 m2 na priljubljenih lokacijah z dobro prometno povezavo v nakupovalnem območju ali v bližini nakupovalnih središč.

Lokacije se iščejo v vseh mestih z več kot 6.000 prebivalci, tistim, ki jih zanima, pa se nudi dolgoročni najem z ureditvijo poslovnega prostora. JYSK-ova politika širjenja temelji predvsem na že prepoznavnem razvoju, tako da so se v razmeroma kratkem obdobju v mnogih mestih odprli prodajni prostori, ki se po velikosti prostora, skandinavskem konceptu in pristopu do kupcev razlikujejo od trgovin s podobno ponudbo.

