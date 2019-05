Povhe tokrat z lažnimi imeni in celo »bolnim« sinom

Martin Povhe se je kmalu po vrnitvi iz zapora vrnil na stara pota. (Foto: B. B.)

Krško - Deset let je minilo, odkar so na krškem okrožnem sodišču na devet let zapora obsodili goljufa Martina Povheta z Rake. Kazen ga ni niti spreobrnila niti izučila, saj je takoj po pogojni izpustitvi iz zapora leta 2014 spet začel svoje »poslovanje«, s katerim si je tokrat prislužil 4 leta in 3 mesece zaporne kazni.

Kot je poudaril okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič, je bil Povhetov »modus operandi« oz. način delovanja po vrnitvi iz zapora zelo podoben tistemu pred obsodbo. Pred desetletjem je s svojimi goljufijami vsaj 25 osebam in podjetjem prizadejal za 400.000 evrov škode, tokrat pa je na okrožnem sodišču v Krškem priznal, da je v letih 2014, 2017 in 2018 sedem oseb ter dve podjetji oškodoval za skoraj 85.000 evrov. Razlika med starejšimi in novejšimi goljufijami je bila le v tem, da je Povhe tokrat uporabljal lažna imena, kot so Martin Mohar, Martin Gregorič in Tim Novak, saj spletni iskalniki o Martinu Povhetu res ne morejo povedati prav nič lepega.

Tako je kot Martin Gregorič junija 2018 po Facebooku navezal stik s prvo od dveh oškodovank. Predstavil se ji je kot uspešen avtomehanik, ki se vozi z dragimi avtomobili in nosi zlat nakit, ko pa je pridobil njeno zaupanje in jo omrežil, ji je natvezil, da ji lahko pri eni od dolenjskih avtohiš po skoraj polovični ceni nabavi novo vozilo Renault Kadjar. Ženska mu je v ta namen izročila 3.500 evrov are, ki pa je Povhe nikoli ni nakazal prodajalcu. Oškodovanka, ki je za preostanek kupnine najela kredit, je morala na koncu za avto plačati polno ceno, ker pa si ga ni mogla privoščiti, ga je bila prisiljena takoj prodati. Zaradi izgube pri prodaji avta, stroškov posojila in izročene are je bila na koncu oškodovana za približno 10.000 evrov.

Še slabše jo je odnesla druga oškodovanka, ki jo je Povhe – predstavil se ji je kot Tim Novak – omrežil v približno istem času. Najprej mu je za avto, misleč, da ga kupuje po ugodni, polovični ceni, izročila 6.000 evrov, a vozila nikoli ni dobila. Potem ji je natvezil, da namerava kupiti hišo, v katero bi se skupaj preselila, zato si je od sorodnikov in banke izposodila 25.000 evrov in mu jih izročila. Ko to še ni bilo dovolj, je pretkani goljuf napletel še zgodbo o sinu, ki da v Avstriji čaka na samoplačniško presaditev srca, za kar je ženska najela še 10.000 evrov posojila in mu izročila tudi to. Skupaj s posojilom 800 evrov mu je v dobrem mesecu izročila 41.800 evrov, skupaj s stroški najemanja in poplačila posojil pa ji je Povhe prizadejal za kar 55.000 evrov škode.

V drugem sklopu kaznivih dejanj je tožilstvo predstavilo še šest goljufij iz let 2017 in 2018. Povhe, ki je v resnici avtomehanik, in to menda zelo dober, je svojim strankam govoril, da pozna ljudi, ki prodajajo avtomobile, zasežene zaradi neplačevanja lizinga, in da jih lahko nabavi po zelo ugodnih cenah. Eden od oškodovancev mu je tako izročil 7.500 evrov za nakup alfe romeo, vredne 9.000 evrov; od drugega je z obljubami o zaslužku, ki se obeta pri prodaji zaseženega renault megana, izmamil 2.500 evrov; od tretjega je vzel 5.500 evrov »kupnine«. Obljubljenih vozil nikoli ni dobavil, saj jih ni bilo.

Četrtemu oškodovancu je natvezil, da mu lahko ugodno uredi kasko zavarovanje za tuarega, od njega vzel 800 evrov, a na koncu plačal le obvezno zavarovanje in razliko zadržal. Ko je imel ta človek čez dobrega pol leta prometno nesrečo, mu zavarovalnica 9.000 evrov škode ni želela poravnati. Nadalje si je od enega oškodovanca izposodil 5.000 evrov, ki jih nikoli ni vrnil, neki novomeški trgovini z avtodeli pa je za nabavljeni material ostal dolžan dobrih 500 evrov. Podobno se je zgodilo že leta 2014 v Trebnjem, kjer je kot Martin Mohar najprej redno plačeval račune, pozneje, ko je že vzpostavil zaupanje, pa je nabral za dobra dva tisočaka blaga in izginil.

34-letni Povhe, ki je od 17. januarja letos v priporu, je vsa očitana kazniva dejanja priznal, prav tako tudi večji del odškodninskih zahtevkov. Možnosti pritožbe na sodbo se je odpovedal, zaprosil pa je tudi za čimprejšnji začetek prestajanja zaporne kazni.

