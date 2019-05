Danes brez elektrike

27.5.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI na izvodu ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod Ivec;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, izvod Štukelj;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP PODZEMELJ, izvod KZ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA OTOČEC;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH, TP KRIŽE, TP SLATENSKA GORA, TP BENDJE, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA na izvodu PROTI KARTELJEVSKI GORI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP STAN izvod STAN med 8.00 in 11.00 in na območju TP SELA HOM izvod SELA HRASTNO med 8.15 in 14.15.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 8. uro na območju TP Cerklje 2 izvod Cerklje desno in med 8.30 in 11. uro na območju TP Cerklje center izvod delavnica Kos.

M. K.