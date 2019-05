Mladi o težavah in izzivih

Prireditelji dogodka so bili razočarani nad skromno udeležbo.

Matej Novak

Župan Alojzij Kastelic in Irena Žužek iz občinske uprave

Trebnje - Trebanjski mladinski svet (TREMS) je pred dnevi pripravil okroglo mizo, na kateri so med drugim razpravljali o težavah in izzivih mladih v občini. Čeprav so vabilo za dogodek, kot so dejali, razposlali številnim društvom oz. organizacijam, je bila udeležba zelo skromna, kar prireditelje skrbi, saj to daje slutiti, da se med mladimi širi apatija.

V prvem delu okrogle mize je bila predvidena predstavitev mladinskega dela in njegovega vpliva na lokalno okolje ter kakšen pomen ima vključenost mladih v mladinske organizacije in lokalno življenje, a je vse skupaj zaradi odpovedi predavatelja odpadlo. Dogodka sta se udeležila tudi župan Alojzij Kastelic in Irena Žužek iz občinske uprave, ki sta prisluhnila mladim. Kot je bilo slišati v razpravi, se njihovo stanje v občini v zadnjih letih izboljšuje, a lahko bi bilo še boljše. Predsednik TREMS Matej Novak je izpostavil, da se tudi v Trebnjem mladi spopadajo s stanovanjsko problematiko, saj so cene nepremičnin izjemno visoke, pomanjkanjem rednih služb, ki jih nadomeščajo prekarne oblike dela.

Trebanjski mladinski svet je pred dvema letoma naredil raziskavo, ki je po njihovih besedah pokazala, da se je kar 75 odstotkov od 130 anketirancev pripravljenih izseliti v drugo občino, kjer mladim nudijo subvencijo tržnih najemnin ali plačila komunalnega prispevka. »Povprečna cena komunalnega prispevka v občini Trebnje se giblje od 15.000 evrov in naprej, območje centra celo okoli 25.000 evrov za enostanovanjsko hišo. Mladim, ki hočemo reševati stanovanjski problem, se zdi to zelo visoka cena,« je dejal Nino Zajc, član komisije za mladinska vprašanja in tudi občinski svetnik. Dodal je še, da so lani ravno zaradi pomanjkanja razvoja politike na stanovanjskem področju občini zamrznili certifikat mladim prijazna občina.

Da bi mladi lažje premostili stanovanjsko problematiko, predlagajo, da se v proračunu občine letos in naslednje leto zagotovi po 15.000 evrov za sofinanciranje novogradenj oz. adaptacijo obstoječih stanovanj. Kriteriji za dodelitev sredstev še niso določeni, a po zgledu preostalih občin bi se mladi lahko potegovali za subvencijo do 1.500 evrov. Žužkova poudarja, da gre za pilotni projekt, »ki bo tudi pokazal, kakšen je interes mladih«.

Ti med drugim izpostavljajo, da nimajo ustreznega prostora, kjer bi se družili, si izmenjali izkušnje in ustvarjali. Tukajšnji klub študentov ima od občine v najemu prostore v Trebnjem, vendar so ti že precej dotrajani. »So izjemno slabi, ponekod strop podpirajo stebri, ker ni dobre izolacije, pozimi nastajajo precejšnji stroški ogrevanja,« je stanje opisal Novak. Župan je za naš časopis dejal, da tehtajo različne možnosti. Ena od idej je, da bi prostore porušili, nove pa bi vzpostavili z modularno gradnjo.

Trajnejša rešitev bi bila ureditev mladinskega centra. Andrej Šeligo je predstavil načrt za nadzidavo stavbe Centra za izobraževanje in kulturo. »Nadgradil bi se del nad telovadnico. To bi bila po našem mnenju najboljša rešitev, ker poleg so igrišča, v tisti stavbi deluje že kreativno-umetniški inkubator, pa tudi parkirišča so v bližini na voljo,« pravi Novak. Po njegovih besedah to ne bi bil zgolj mladinski, temveč medgeneracijski center, v katerem bi imela svoj prostor različna društva. Idejni načrt predvideva tudi ureditev delovnih prostorov, multimedijske učilnice, manjše in nekoliko večje dvorane za organizacijo dogodkov. Skupni prostor bi jih še bolj povezal, je prepričan predsednik Trebanjskega mladinskega sveta. Kastelic pravi, da je v letošnjem proračunu predviden denar za izdelavo študije, ki bo pokazala, ali je objekt mogoče nadgraditi.

