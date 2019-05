Dež Carmino Burano s trga pregnal pod streho

27.5.2019 | 12:10

Slovenski tolkalni projekt

Novo mesto - Izjemni glasbeni spektakel Carla Orffa Carmina Burana bo drevi ob 20.30 prvo dejanje letošnjega kar pet dni trajajočega petega novomeškega glasbenega festivala Sem glasba sem mesto, SGSM, katerega namen je tudi oživljati staro mestno jedro, a vreme je organizatorje prisililo, da bodo namesto prenovljenega Glavnega trga oživljali športno dvorano Marof.

Scenska kantata Carmina Burana je ena najbolj proslavljenih glasbeno-scenskih del Carla Orffa (1895–1982), ki vedno znova navdušuje glasbeno občinstvo z enovitostjo glasbe, jezika in gibanja. Iz zbirke srednjeveških pesmi, ki jo hrani Bavarska državna knjižnica, je Orff vzel 25 pesmi različnih vsebin: pomladne, plesne in ljubezenske ter razposajene pivske pesmi. Verzi, spesnjeni v srednjeveški latinščini in deloma v stari francoščini in nemščini, ostajajo v izvirni jezikovni obliki in tako se v njih združujeta latinščina in nemščina oziroma latinščina in francoščina v svojstveno jezikovno mešanico. Prva izvedba Carmine Burane 8. junija 1937 v frankfurtski operi je bila izreden uspeh, že leta 1940 in 1941 so delo predstavili v Dresdnu in Berlinu, po končani vojni pa je kantata prodrla v svet in je danes največkrat izvajano delo našega časa, so o Carmini Burani zapisali organizatorji koncerta.

Spisek nastopajočih, ki bodo v športni dvorani Marof nastopili pod vodstvom dirigentke Jerice Gregorc Bukovec, je veličastnosti Orfovega dela primerno obsežen. Natopili bodo SToP – Slovenski tolkalni projekt, Jerneja Grebenšek (klavir), Kristina Arnič (klavir), Jaka Mihelač (basbariton), Dejan Maksimilijan Vrbančič (tenor), Mojca Bitenc (sopran) in Zbor slovenske filharmonije. Večkrat k sodelovanju povabijo tudi lokalni otroški pevski zbor, tokrat je to Otroški zbor novomeških osnovnih šol. Za scensko projekcijo bo skrbel Jaro Ješe, umetniški vodja projekta pa je Dejan Tamše.

I. V.