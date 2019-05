Voznik tovornjaka z 2,7 promili alkohola

27.5.2019 | 14:00

Foto: Arhiv DL

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in 54-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel kar 1,30 miligramov alkohola. Kršitelja so pridržali in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Med poostrenim nadzorom 13 voznikov pod vplivom alkohola

Policisti so na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine v soboto zvečer preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Med kontrolo so ustavili 161 voznikov in pri 13 voznikih ugotovili, da vozijo pod vplivom alkohola. Kršiteljem so izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Pošteno pogledala v kozarec

Novomeški policisti so v noči na nedeljo na Ljubljanski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 46-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prav tako v noči na nedeljo so brežiški policisti v Gornjem Lenartu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 32-letni državljan Italije je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligramov alkohola. Po zaključenem pridržanju so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Pijan pa še brez vozniške

Sevniški policisti so v petek med kontrolo prometa v Sevnici ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,58 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaspala med vožnjo po avtocesti

Včeraj okoli 7.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti Ljubljana - Novo mesto pri počivališču Dul. Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 53-letna voznica osebnega avtomobila iz Bolgarije, ki je vozila iz Ljubljane proti Novem mestu, zaradi utrujenosti med vožnjo zaspala in zapeljala na peščeno bankino, kjer je sunkovito zavila, večkrat trčila v varovalno ograjo in v prometno signalizacijo, kjer je z vozilom obstala. Povzročiteljica nesreče in 70-letni potnik sta se v nesreči lažje poškodovala.

V prometnih nesrečah poškodovanih več kolesarjev

Krški policisti so v petek dopoldne pod drobnogled vzelo prometno nesrečo v Gori, v kateri je bila udeležena kolesarka. Ugotovili so, da je 90-letna ženska pri vožnji izgubila oblast nad kolesom in padla. Reševalci so huje poškodovano žensko odpeljali v brežiško bolnišnico.

O padcu kolesarke so bili 26. obveščeni tudi sevniški policisti. 53-letna kolesarka je ob zaviranju izgubila oblast nad kolesom in preko krmila padla po vozišču. Reševalci so poškodovano voznico odpeljali v bolnišnico.

Včeraj popoldne se je zgodila prometna nesreča v Stranju pri Velikem Gabru. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi se trije kolesarji peljali iz smeri Trebnjega proti Radohovi vasi, ko naj bi nasproti po sredini vozišča pripeljal voznik osebnega avtomobila. Kolesar, ki je v koloni peljal zadnji, naj bi v izogib trčenju zapeljal desno in pri tem oplazil kolesarja, ki je peljal pred njim. Oba sta padla in se poškodovala. 31-letni kolesar je bil lažje poškodovan, 30-letnega kolesar pa so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan. Okoliščine prometne nesreče policisti še preverjajo.

Iz novomeške bolnišnice so sinoči policiste obvestili, da oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval pri padcu. Po prvih zbranih obvestilih policistov je 45-letni moški kolesaril iz smeri Metlike proti Novem mestu. Pri Koroški vasi je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

V bolnišnici so oskrbeli tudi 11-letno kolesarko, ki je padla, ko je kolesarila iz smeri Družinske vasi proti Dragi. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi vozila z neprilagojeno hitrostjo in ob zaviranju izgubila oblast nad kolesom. V nesreči je bila lažje poškodovana.

82-letni voznik motoristu odvzel prednost

O prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila v Žužemberku so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni v petek okoli 17.30. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 82-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 51-letnemu motoristu. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Ob gorivo, jeklenke s plinom, nakit, denar ...

Na delovišču v Pesju je nekdo v noči na petek iz odklenjenega rezervoarja delovnega stroja iztočil in odnesel okoli 130 litrov goriva.

V noči na petek je v Straži neznanec vlomil v kovinski zabojnik in ukradel 15 jeklenk s plinom.

V kraju Curnovec na območju Brežic je v soboto zvečer nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in denar ter lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

V noči na nedeljo je v Trebnjem nekdo vlomil v parkiran avtomobil in s prednjega sedeža odnesel trobo z oblačili.

Črnomaljski tatovi zalotili vlomilca

Črnomaljski policisti so v noči na soboto v Črnomlju pri storitvi kaznivega dejanja zalotili 33-letnega osumljenca, ki je vlomil v prodajalno. Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Skrivali so se v tovornjaku

V petek dopoldne je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, so v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 56 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med vikendom na območju krajev Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Šutna, Rakovec, Drašiči, Žuniči, Metlika, Tanča gora in Radenci izsledili in prijeli 56 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 14 državljani Sirije, 12 državljani Alžirije, 11 državljani Pakistana, po petimi Jemna in Bangladeša, dvema državljanoma Afganistana, dvema Somalije in dvema Iraka in po enem Indije, Zahodne Sahare in Maroka še niso zaključeni.

M. Ž.