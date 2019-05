FOTO: Jubilej mešanega pevskega zbora Zborallica

27.5.2019 | 15:15

Zborallica je ob 10-letnici pripravila dva izjemna koncerta. (Foto: G. Stopar)

Stična - Mešani pevski zbor Zborallica je včeraj s koncertoma v Kulturnem domu Stična obeležil deset let delovanja. Skozi koncert so poslušalce popeljali po desetletni zgodovini zbora in dogodkov, ki so tisto leto zaznamovali naš svet, so sporočili iz Občine Ivančna Gorica.

Tokrat so se predstavili z uspešnicami, ki so pevcem v vseh teh letih ostale najbolj pri srcu. Zapeli so kar v osmih različnih jezikih od materinega jezika do angleščine, nemščine, svahili, srbščine, makedonščine, izmišljenega vilinskega jezika ter izmišljenega jezika v skladbi Adiemus.

Zborallica, ki deluje v okviru Kulturnega društva Stična in je bila ustanovljena na pobudo zborovodkinje Janje Omejec Strnad, se lahko pohvali s številnimi priznanji, tudi mednarodnimi. Omembe vredno je srebrno priznanje, ki so ga prejeli leta 2015 na Ohridskem zborovskem festivalu. Leta 2017 so se na območni reviji pevskih zborov uvrstili na regijsko tekmovanje v Zagorju, kjer so ponovno prejeli srebrno priznanje. Na nedavnem zborovskem festivalu Majske muzičke svečanosti v Bijeljini v Bosna in Hercegovini pa jim je pet članska komisija soglasno podelila 98 točk in s tem zlato priznanje. Prav tako so postali zmagovalci v kategoriji mešanih komornih zborov, so nanizali uspehe v sporočili za javnost.

Na odru stiškega doma kulture so se zboru včeraj pridružili člani Godalnega orkestra KD Stična, bobnarska sekcija Godbe Stična, flavtistka Karin Kovaček in pevka Nina Pušlar. Koncert je povezoval nekdanji basist Zborallice in član ansambla SNG Drama Klemen Janežič, vseh 10 let pa je z zborom povezan tudi nepogrešljivi Z-band.

In če je za Zborallico deset let, vse kaže na to, da so se pravi izzivi šele začeli. Po izvrstnem izvajanju skladbe Baba Yetu (v prevodu pomeni Oče naš) na Ohridskem festivalu, je zbor prejel povabilo v New York. Marca naslednje leto naj bi zapeli skupaj s 250-članskim zborom, ki bo nastopil s profesionalnim simfoničnim orkestrom v Lincoln Centru na Manhattnu oziroma v dvorani New Yorških filharmonikov.

Vsekakor je za zbor to veliko priznanje, udeležba na festivalu pa velik zalogaj. A po slišanem v nagovoru župana Dušana Strnada, ki se je udeležil včerajšnjega prvega koncerta, bo zboru s finančno pomočjo priskočila tudi Občina Ivančna Gorica. Ob jubileju je zboru župan podelil spominski kovanec Prijetno domače, člani Zborallice, pa so mu poklonili Zborallinega »Pujska šparovčka«.

Ob desetletnici zbora so podelili še Gallusova priznanja ter priznanja in zahvale Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica, so še sporočili iz občine.

Povzela: M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija