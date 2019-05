Orkester Ave napreduje

27.5.2019 | 18:50

Orkester Ave je v Krškem osvoji 2. mesto v 2. težavnostni stopnji in prejel zlato plaketo s posebno pohvalo. (Foto: A. Skube)

Krško - Orkester Ave pod vodstvom Mira Sajeta se je pretekli vikend udeležili 39. tekmovanja slovenskih godb, ki je potekalo v kulturnem domu v Krškem.

Orkester je nastopil v drugi težavnostni stopnji in osvojil drugo mesto ter prejel zlato plaketo s posebno pohvalo. »Rezultata smo zelo veseli, saj to pomeni, da smo se uvrstili kategorijo višje - v prvo težavnostno stopnjo,« pove predsednica Orkestra Ave Tina Lahne in doda, da se veselijo, da zasedba raste tako glasbeno kot osebnostno.

Po zelo delavni in uspešni pomladi si bodo mladi glasbeniki, ki s svojo mladostno zagnanostjo ter igranjem navdušujejo poslušalce tako doma kot v tujini, sedaj vzeli malo počitka. A ne prav za dolgo - junija bodo počasi že pričeli z učenjem novega programa, s katerim se bodo septembra predstavili na konferenci WASBE v ruskem Kaliningradu.

L. Markelj