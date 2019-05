Trčila osebno in tovorno vozilo

28.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.31 uri sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, počistili cestišče in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi in prenosu ene poškodovane osebe, ki so jo prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Oto Govednik;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP VAVPČA VAS, izvod Čuvajnica;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Štamfelj.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU;

- od 13:00 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. JERNEJ in TP BABNA GORA;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARČELCA in TP ORLAKA;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBOTNICA in TP SELA ŠUMBERK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:15 in 14:15 na območju TP SELA HOM izvod SELA HRASTNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Mrzla Planina vas med 11. in 14. uro.

M. K.