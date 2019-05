Širitev pravi korak in še pravi čas

28.5.2019 | 18:30

Bogdan in Matjaž Krašna, oče in sin, v novem centru rabljenih vozil sredi Škocjana

Škocjan - »Ta pridobitev je bila pravi korak, storjen še pravi čas,« ureditev novega centra rabljenih vozil leta 2016 v bližini, pravzaprav le čez cesto od obstoječega podjetja Avtocenter Krašna, ocenjuje njegov ustanovitelj in dolgoletni direktor, danes pa prokurist Bogdan Krašna.

V avtocentru, ki ima v Škocjanu pooblaščen servis Renaultovih vozil, ukvarja pa se tudi s prodajo, je bila ta poteza nujna, saj so se že leta ukvarjali s prostorsko stisko. »Naša dejavnost zahteva prostor. Kupec si želi avto v miru ogledati, seveda ne na dežju, pod streho, tega smo se zavedali,« pripoveduje Krašna, ki je samostojno pot začel leta 1982 z odprtjem avtomehanične delavnice na rojstni domačiji.

Danes, po 37 letih dela, ima poleg servisa tudi sodoben avtosalon. Ko je na domačiji izkoristil že vse prostorske možnosti za širitev, je razmišljal o drugih rešitvah. Ena od njih je bila preselitev v novo obrtno cono v Dobruško vas, kjer ima celo parcelo, a ker je vse potekalo tako počasi in cona še danes ne živi, njemu pa se je mudilo, je raje poiskal drugo rešitev. Skupaj še z dvema domačima podjetnikoma – Gornikovimi in Ferkoljevimi – je na svoje stroške uredil cono Logiče, zanjo plačal in pridobil občinski podrobni prostorski načrt in pred tremi leti uredil dodatne pokrite površine za center rabljenih vozil. Tam je zdaj lahko parkiranih približno sto vozil, na bližnjem parkirišču še 80.

Prodaja vozil narašča

Prodaja vozil se namreč že od leta 2014 veča, tako voznega parka Renaultovih avtomobilov, saj imamo v Novem mestu njihovo tovarno, kot preostalih znamk. Prodaja je pretežno za slovenski trg, pa tudi za območje nekdanje Jugoslavije. V Avtocentru Krašna opažajo, da prodajo dvakrat več rabljenih vozil kot novih – lani je bila tako prva številka 250, druga pa 550. »Vsako rabljeno vozilo, ki ga dobimo za prodajo, res temeljito in profesionalno pregledamo in uredimo, gre prek 105 kontrolnih točk,« pove Bogdan Krašna. Kupec za avto dobi od enega meseca do šest mesecev ali celo enoletno garancijo – z dokupom. »To, da se stranke vračajo, nam največ pomeni,« poudari oče Bogdan, več kot zadovoljen, da je družinsko podjetje prevzel sin Matjaž. V avtocentru je 15 zaposlenih, od teh dva tudi v poslovalnici v Boštanju, ki tam deluje četrt stoletja.

Kje so dobri delavci?

Opozori, kako težko je dobiti dobre, izobražene kadre, brez dobrega delavca pa ni nič, to ve. Sami zaposlujejo mehatronike, avtokleparje, avtoličarje … »Iz škocjanske osnovne šole je v teh letih nič koliko mladih prišlo na informativni dan, pa je pri nas od njih zaposlen le eden. Ne poznam razloga,« pravi Krašna in doda, da podobno opažajo tudi njegovi kolegi iz podjetniških krogov.

Bogdan Krašna, ki je bil vedno kritičen opazovalec družbenega dogajanja, žal opaža, da tudi zdajšnja vlada podjetništvu ni niti najmanj naklonjena. Podjetnik se mora zanesti le nase. Težko ocenjuje, kaj se bo dogajalo, saj se razmere in trg hitro lahko spremenijo, govori se o novi gospodarski krizi. »Naša vizija je biti odprt, vedno korak naprej, gledati v prihodnost, razmišljati, kakšne izboljšave še lahko naredimo, sicer lahko hitro obstanemo in nazadujemo. Podjetnik mora biti vizionar,« meni Krašna, ki ne izključuje, da se ne bi kdaj selili na kako drugo lokacijo.

Članek je bil objavljen v 16. št. Dolenjskega lista 18. aprila 2019

Besedilo in foto: L. Markelj