Odprli nov nadhod nad železniško progo

28.5.2019 | 09:15

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednica KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec in direktor družbe Slovenske železnice - Infrastruktura Matjaž Kranjc s prerezom traku namenu predali nov nadhod nad železniško progo v Krškem. (Foto: Občina Krško)

Nov nadhod je občino stal 183 tisoč evrov.

Krško - Pri železniški postaji Krško so včeraj odprli novozgrajeni nadhod nad železniško progo, za katerega je občina skupaj namenila 183.000 evrov, v to sta všteta tudi projektna dokumentacija in nadzor, Slovenske železnice pa so poskrbele za inženiring in njegovo izvedbo.

Star nadhod nad železniško progo so sicer sprva skušali zgolj prenoviti, a so ugotovili, da prenova ne bo dovolj. Tega je v letu 1957 postavila tovarna celuloze in papirja, da so delavci lahko varno prečkali železniško progo. Njena naslednica družba Vipap Videm je kasneje nadhod tudi vzdrževala, a je bil v letu 2013 zaradi dotrajanosti zaprt. Dve leti kasneje je nadhod občina v želji, da ga obnovi, odkupila od družbe Vipap. A kot že zapisano, prenova ne bi zadostovala, saj je bil preveč dotrajan in nevaren, zato so se odločili za odstranitev celotne konstrukcije in izdelavo nove, so sporočili iz krške občine.

Novo jekleno konstrukcijo, visoko osem metrov, široko 4,3 metra in dolgo dobrih 41 metrov, je izdelalo in konec aprila postavilo na javnem razpisu izbrano podjetje Willy Stadler.

Kratek program ob dogodku sta prispevala dijaka Šolskega centra Krško- Sevnica, so še dodali na občini.

Po poročanju STA pa je ob včerajšnjem uradnem odprtju krški župan Miran Stanko tudi napovedal, da bodo v njegovi neposredni soseščini oz. ob železnici pri tovarni Vipap še letos uredili asfaltno parkirišče po sistemu parkiraj in se odpelji z avtobusom s približno sto parkirnimi mesti.

Vrednost parkirišča so ocenili na približno 400.000 evrov, za omenjeno naložbo so si zagotovili približno tri četrtine evropske podpore. Gradbena dela nameravajo začeti takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujejo v kratkem.

Stanko je po pisanju STA še poudaril, da so z novim nadhodom okrepili prometno varnost dijakov, ki se z vlakom vsakodnevno vozijo v šolo, in tudi drugih pešcev. Upajo, da bo nadhod preprečil nedovoljeno in izredno nevarno prečkanje železniških tirov.

M. Ž.

Galerija