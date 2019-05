Začelo se je z veličastno Carmino Burano, drevi na Grm

28.5.2019 | 10:35

Carmina Burana (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški glasbeni festival Sem glasba sem mesto se je sinoči začel res veličastno, z Orffovim glasbenim spektaklom Carmina Burana, ki so ga zaradi dežja z Glavnega trga morali prestaviti v športno dvorano Marof. Novomeščani so jo lepo napolnili in tako dokazali, da med njimi ne manjka ljubiteljev klasične glasbe.

Slovenskemu tolkalnemu projektu in Zbor slovenske filharmonije se je pod vodstvom dirigentke Jerice Gregorc Bukovec tokrat na odru pridružil Otroški pevski zbor novomeških osnovnih šol, za klavirjem sta sedeli Jerneja Grebenšek in Kristina Arnič, solisti so bili basbaritonist Jaka Mihelač, tenorist Dejan Maksimilijan Vrbančič in sopranistka Mojca Bitenc, za veličastno scensko projekcijo je skrbel Jaro Ješe, umetniški vodja projekta pa je Dejan Tamše.

Petdnevni festival festival Sem glasba sem mesto se bo drevi nadaljeval na Grmu v Mordaxovi kapeli oziroma v evangelijski cerkvi Dobrega pastirja, kjer bosta nastopili harmonikarka Merima Ključo in pevka Jelena Milušić. Jutri bo v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine koncert tolkalskega kvarteta Tetrakis na čelu z novomeško tolkalko Petro Vidmar, v četrtek bo v avli Kulturnega centra Janeza Trdine koncert Tango story z novomeško mezzosopranistko Ireno Yebuah Tiran, v petek pa se bo festival zaključil z dvema dogodkoma, koncertom nagrajencev 3. mednarodnega pevskega tekmovanja Sem glasba sem mesto in tradicionalnim koncertom Noč slovenskih skladateljev v atriju Gostišča na trgu.

I. Vidmar

