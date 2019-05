Kdo bo šef na jezeru

28.5.2019 | 13:30

Brežice - Spodbujajmo ali vsaj dovolimo graditi na podeželju, čeprav je tam razpršena gradnja. Mi tam ne bomo gradili na najboljši zemlji. Najbolj rodovitno zemljo varujemo, ker jo obdelujemo in na njej pridelujemo hrano, in ker je zemlja za nas vrednota. Tako bi lahko povzeli mnenje občinskega svetnika Mirana Omerzela na včerajšnji seji brežiškega občinskega sveta, ko je razpravljal o predloženem odloku o občinskem prostorskem načrtu. Omerzel prihaja z območja Pišec, v razpravi pa je imel v mislih pobočja Orlice. Svetnik je dejal, da občinski prostorski načrt med drugim omenja preprečevanje zaraščanja krajine. Po besedah Omerzela je zaraščanje posledica odseljevanja prebivalcev, vzrok tega izseljevanja pa je tudi to, da niso smeli graditi v domačih krajih.

Občinski svet je med drugim sprejel predlagano višino takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora.

Svetniki so imeli na klopeh v prvem branju odlok o plovbi na Savi na jezeru pri hidroelektrarni Brežice. Po tem odloku bo za plovbni red pristojno javno podjetje Komunala, vendar morajo v Brežicah pred dokončnim sklepom o tem še zakonsko omogočiti temu podjetju opravljanje te dejavnosti, česar zdaj še ne more. Martina Živič, Marijan Žibert in Igor Zorčič so izrazili pomislek, češ da Komunala ni registrirana za omenjeno dejavnost, in da ni prav, da občina v naprej določi oziroma predvidi Komunalo za omenjeno dejavnost na brežiškem jezeru.

Svetniki so med drugim poslušali poročanje predstavnika medobčinskega inšpektorata Martina Cerjaka o delovanju tega organa. Pri tem so se v razpravi osredotočili predvsem na varnost in urejenost cest, govorili pa so tudi o ambroziji, njenem opaznem širjenju zlasti ob cestah ter o nujnem zatiranju te rastline.

