Priprli osumljenci ropa in ugrabitve

28.5.2019 | 12:00

Policisti so bili minulo sredo dopoldne obveščeni, da se v Novem mestu nahaja moški, ki naj bi ga ponoči v Ljubljani oropali neznanci, ga zadrževali na neznanem kraju in mu grozili. Ko jim je žrtev izročila denar, naj bi ga izpustili na območju Novega mesta. Takoj je stekla kriminalistična preiskava, da bi izsledili storilce in razjasnili vse okoliščine kaznivega dejanja.

Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je oškodovanec v sredo okoli 3. ure ponoči zapuščal gostinski lokal v Ljubljani, ko naj bi do njega prišli neznanci in ga proti njegovi volji posedli v avtomobil ter odpeljali. Od žrtve so zahtevali denar, ki ga ni imel pri sebi, zato so ga odpeljali do različnih bankomatov na območju Kočevja in Ljubljane, kjer je moral opraviti več dvigov gotovine in storilcem izročiti denar. Kasneje so ga odpeljali v gozd, kjer so ga pretepali in mu grozili z ubojem v primeru, če jim ne bo izročil še preostalega denarja z računa. V jutranjih urah so ga odpeljali do banke v Novem mestu, kjer je moral ob njihovi prisotnosti dvigniti še preostali denar. Storilci so žrtvi ves čas grozili, po prejemu denarja pa ga izpustili.

Kriminalisti so ugotovili, da so kaznivih dejanj ropa in ugrabitve osumljeni štirje storilci z območja Kočevja, stari med 17 in 26 let. Pridobili so odredbe sodišča in na naslovih bivanja osumljencev opravili hišne preiskave in jim zasegli predmete, pomembne za kazenski postopek. Osumljence so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zoper tri odredil pripor. Dva izmed njih so policisti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj.

Vlomil v več počitniških hiš

Na območju Trnovca je nekdo vlomil v več počitniških hiš. Okoliščine policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa je storilec iz enega izmed objektov ukradel agregat, samokolnico in kosilnico.

Voznik začetnik z več kot dvema promiloma povzročil nesrečo

Včeraj nekaj pred 6. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Drnovem, kjer potekajo dela. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 20-letni voznik začetnik iz Ljubljane, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v peščeni nasip. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, ima vozniški izpit štiri mesece, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,01 miligram alkohola.

V avtu prevažal Turke, ki so nezakonito prečkali mejo

Ponoči so policisti na avtocestnem postajališču Starine ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Albanije. Med postopkom so ugotovili, da 32-letni voznik v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Avtomobil so zasegli, policijski postopki s tujci pa še potekajo.

Prijeli deset tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Drašiči, Vinja vas, Prilipe in Šentjernej izsledili in prijeli šest državljanov Alžirije, tri državljane Pakistana in državljana Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

