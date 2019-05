Na izrednem zboru krajanov o okoljevarstvenem soglasju za tretjo razvojno os

28.5.2019 | 15:15

Na izredni občni zbor je prišlo okoli 90 krajanov (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Vodstvo krajevne skupnosti Ločna Mačkovec je sinoči sklicalo izredni zbor krajanov, na katerem so jih seznanili s pravicami in možnostmi pripomb v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo ceste tretje razvojne osi, ki naj bi potekala tudi skozi naselja krajevne skupnosti. Rok za pripombe na dokumentacijo bo namreč potekel jutri, rok za podajo zahteve za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa lahko podajo do ponedeljka, 3. junija.

Na njenem območju naj bi Dars začel graditi hitro, štiripasovno, cestninsko cesto (namesto obljubljene novomeške vzhodne obvoznice), ki predstavlja južni krak ceste tretje razvoje osi.

Katja Petković, predsednica KS Ločna Mačkovec

Krajanom so predstavili povzetek ugotovitev ob pregledu obsežne dokumentacije za pridobitev soglasja in ali so njihova zemljišča vključena v vplivno območje gradnje in uporabe ceste. Ob tem so opozorili, da bo tako gradnja, ki bo predvidoma trajala več kot tri leta kot uporaba te ceste, po kateri naj bi se vozilo 20 tisoč tovornih vozil na dan, močno obremenila tako okolje kot zdravje in premoženje ljudi.

Zato je Agencija RS Za okolje objavila javni poziv za podajo pripomb na dokumentacijo, ki prikazuje vplive na konkretne parcele in ukrepe za njihovo zaščito. Hkrati pa je pozvala k podaji pripomb ali k vložitvi zahtev za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja tudi za vse tiste, ki niso v vplivnem območju gradnje, a menijo, da bi jim bilo z gradnjo in uporabo ceste poseženo v njihov pravni interes, pravico so zdravega življenjskega okolja in lastninsko pravico.

Krajanka Mateja Jaklič je je podrobno pregledala razgrnjeno dokumentacijo in vse skupaj izčrpno predstavila zbranim.

»V primeru, da se bo gradnja izvajala, zahtev v teh fazi pa ne bomo podali, ne bomo mogli zahtevati odškodnin na morebitne poškodbe na objektih,« je poudarila Katja Petković, nova predsednica sveta KS Ločna Mačkovec.

Zbrani, prišlo jih je kar okoli 90, so soglasno sprejeli stališče, da še vedno izrecno nasprotujejo umeščanju hitre, štiripasovne ceste v njihov urbani prostor, zato želijo, da KS Ločna-Mačkovec posreduje skupne pripombe na dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ter zahteva vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo ceste tretje razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod v Mačkovcu do priključka Osredek.

Več v četrkovi izdaji tiskanega Dolenjskega lista.

M. Ž.

