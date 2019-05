Zlat je Colnar, srebrna Zajc in Istenič

28.5.2019 | 19:00

Janez Colnar ml. z zlatim rosejem. (Foto: L. Markelj)

Novo mesto - Na ocenjevanju vin Decanter 2019, ki je uradne rezultate objavil včeraj, poiščete pa jih lahko na tejle povezavi, so se dobro odrezala tudi nekatera vina iz vinorodne dežele Posavje. Med njimi je najvišje posegel rose Vinarstva Colnar, letnik 2018 (95 točk), ki je prejel zlato medaljo. O dosežkih te družine s Trške Gore pri Novem mestu boste lahko brali v obširni reportaži v tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki izide ta četrtek.

Srebrni medalji sta za svoji vini prejela vinarstvo družine Zajc za modro frankinjo letnik 2018 (90 točk) in mojster penin Istenič za belo penino Prestige Extra Brut, letnik 2013 (90 točk).

Bronaste medalje so prejeli: Albania (za modro frankinjo in zeleni silvanec), Frelih (za modro frankinjo, Rose Brut in Noir), Istenič (za Gourmet Rose Brut), Jarkovič (cviček ptp), kmetija Karlovček (modra frankinja), Kozinc (sovinjon), Vinska klet Krško (modra frankinja Prestige, zeleni silvanec), Šuklje (modra frankinja), Tajfl (sovinjon), Vinarstvo Colnar (cviček ptp), Vinska klet Metlika (modra frankinja) in vinarstvo družine Zajc (cviček Zajc).

Iz kleti Zajc so sporočili, da je njihova modra frankinja (90 točk) najvišje ocenjena modra frankinja letnika 2018 na Decanterju v slovenskem in svetovnem merilu. Hkrati pa je to, kot se pohvalijo, doslej najvišje število točk za slovenske modre frankinje v vsej zgodovini ocenjevanj Decanterja.

B. D. G.