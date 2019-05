Na avtocesti v ograjo, v Brežicah v kolesarko

28.5.2019 | 19:15

Novo mesto, Brežice - Ob 12.11 je na avtocesti Novo mesto—Ljubljana, pred izvozom Mirna Peč, vozilo trčilo v odbojno ograjo in obstalo na prehitevalnem pasu. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS so počistili cesto.

Ob 17.24 sta na križišču Maistrove in Pleteršnikove ulice v Brežicah trčila osebno vozilo in kolesarka. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so kolesarki na kraju nudili prvo pomoč in jo prepeljali v UC SB Brežice.