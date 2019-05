Tovornjak povlekli na cesto; danes brez elektrike

29.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.24 uri so v Žadovinku v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom izvlekli tovorno vozilo na cestišče.

Drevo na cesti

Ob 19.24 se je na cesto Bizeljsko – Čatež v naselju Župelevec, občina Brežice, podrlo drevo. Odstranil ga je dežurni delavec podjetja CGP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP DOBRAVICE, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 8:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AREMBERG;

- od 10:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROGLICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:15 in 14:15 na območju TP SELA HOM, izvod SELA HRASTNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Curnovec, Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Volčje, Sromlje in Sromlje vas med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Jurovec in Dečna sela trgovina med 9:30 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Stara vas Videm med 6:30 in 7:00 uro ter med 16:00 in 16:30 uro in na območju TP Sloka cesta med 7:00 in 7:30 uro ter med 15:30 in 16:00 uro.

M. K.