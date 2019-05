Izsilil prednost 62-letni kolesarki

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 62-letni kolesarki. Kolesarko, ki je po trčenju padla in se lažje poškodovala, so oskrbeli reševalci. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Ob denar, kovček z dokumenti ...

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v noči na ponedeljek na Kočevarjevi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v skladiščne prostore in odnesel električne vodnike.

Metliški policisti so bili v večernih urah obveščeni o vlomih v tri zidanice na območju Trnovca. Okoliščine še preiskujejo.

Med ponedeljkom in torkom v Dobruški vasi nekdo vlomil v parkiran osebni avtomobil in ukradel kovček z dokumenti. Lastnik je oškodovan za 300 evrov.

V naselju Potov Vrh pa je včeraj popoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil okoli 400 evrov.

Znova nezakoniti prehodi meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Rigonce in Dobeno izsledili in prijeli 19 državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, dva državljana Iraka, dva državljana Sirije, državljana Pakistana in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti PMP Dobova so pri pregledu tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na podvozju vagona našli državljana Irana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

