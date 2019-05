Šmarješka občina svoj javni zavod za turizem, kulturo in šport

29.5.2019 | 09:15

Svetniki so sinoči predlog o ustanovitvi javnega zavoda podprli v prvem branju.

Šmarješke Toplice - Ker v šmarješki občini, ki stavi na razvoj turizma, do zdaj niso imeli zavoda, ki bi se temeljiteje ukvarjal z razvojem, spodbujanjem in izvajanjem različnih dejavnosti na področjih turizma, kulture in športa, bodo ustanovili Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.

Na sinočnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili odlok o ustanovitvi v 1. obravnavi, sledi javna razprava in nato sprejem predloga ter dokončna ustanovitev. Kot pravi župan Marjan Hribar, je realno pričakovati, da bo zavod začel z delovanjem 1. septembra.

Višja referentka za kulturo in projekte na občini Alja Rabzelj je na kratko predstavila naloge zavoda: upravljal bo turistične vsebine na spletnih straneh, družbenih omrežjih, vodil projekte s področja turizma, oblikoval in tržil turistične spominke, prodajal izdelke domačih ponudnikov in rokodelske izdelke, upravljal Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi, upravljal kmečko tržnico v Šmarjeških Toplicah, izvajal dejavnost turistične agencije v širšem smislu, upravljal in tržil Izvir cvička ter razgledni zvonik v Šmarjeti, izvajal gostinsko dejavnost, organiziral športne, kulturne in druge dogodke, razstave, prodajal vstopnice, oblikoval in tržil celovito turistično ponudbo ter izvajal druge dejavnosti, če bo zanje registriran in bo izpolnjeval zakonske pogoje za njihovo izvajanje.

Ustanoviteljica, torej občina, bo z javnim zavodom sklenila letno pogodbo o financiranju, skladno z letnim finančnim načrtom.

Ustanovitev javnega zavoda podpira tudi Odbor za razvoj, ki ga vodi Gašper Gregorčič. »Zavedamo se, da bodo začetni stroški bolj visoki in jih bo treba pokriti iz občinskega proračuna, a na dolgi rok ta zavod potrebujemo in je nujen, če hočemo delati na turizmu, uresničevati zeleno shemo slovenskega turizma, itd.,« je dejal. Tudi Aleksander Pavlič podpira ta zavod, je pa opozoril na njegovo veliko odgovornost.

»Optimističen sem, da bo zavod zaživel. Ne poznam okolja v Sloveniji, kjer bi bila notranja moč in prepletanje društvenega dogajanja tako močno, kot pri nas, kar so odlične osnove za razvoj. Prepričan sem, da bo zavod upravičil svoj obstoj,« meni župan Hribar.

