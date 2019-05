Cirkus navdušil

29.5.2019 | 10:20

Pozdrav gledalcem (Foto: M. L.)

Navdušeni cirkusanti (Foto: M. L.)

Pogled s tribun (Foto: M. L.)

Brežice - Osnovna šola Brežice in šola iz češkega mesta Dobřany sta v okviru medsebojnega sodelovanja nedavno pripravili skupni dogodek, cirkus. V športni dvorani so se učenci obeh šol tako predstavili z zanimivim zabavnim nastopom z veliko cirkuškimi prvinami, med katerimi so bili tudi akrobatski skoki, ob katerih zastane dih.

»Vsako leto se osnovna šola Brežice in šola Dobřany srečata, enkrat na Češkem in enkrat v Sloveniji, v Brežicah. »Tokrat smo bili mi gostitelji. Na lanskem srečanju smo se dogovorili, da bo naša skupna tema letos cirkus. In vesela sem, da smo lahko to dobro energijo danes pokazali. Ko smo se pripravljali, na ta dogodek, smo dostikrat rekli: 'Imamo že cirkus pred cirkusom',« je po predstavi povedala ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lubšina Novak.

Dogodek, ki ga je spremljalo veliko gledalcev, spada v okvir širšega sodelovanja Brežic in Dobřanyja in del teh stikov so tudi skupne dejavnosti obeh šol.

M. L.

Galerija