Je v lokalu v hramu kulture res plesala striptizeta? Tudi v Posavju odpovedi družinskih zdravnikov

29.5.2019 | 19:10

Kaj se je nekega večera zares dogajalo v lokalu Art Caffe, ki obratuje v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu? Pojavile so se govorice, da naj bi najemnik lokala v kulturnem hramu priredil striptiz. Šli smo po sledi govoric in prišli do zanimivih odgovorov. Več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Silvo Mesojedec, ki s slovenskim pravnim sistemom ni imel dobrih izkušenj, je dobil pomembno zmago na avstrijskem sodišču. A s tem njegovih težav še zdaleč ni konec, saj očitno tudi v sosednji državi ni vse rožnato. Preberite, kaj se mu dogaja.

Štirje družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma Brežice z junijem dajejo odpovedi zaradi delovnih razmer, ki, kot navajajo, ne omogočajo več varne in kakovostne oskrbe za bolnike. Kaj jih moti, kako bodo v Brežicah reševali težavo in - kar je najbolj pomembno - ali bodo pacienti ostali brez zdravstvene oskrbe - smo skušali izvedeti tudi mi.

Dolenjski list prinaša še veliko drugih zgodb - bili smo na cvičkariji v Trebnjem, obiskali Odprto kuhno v Novem mestu in se veselili na Prepihu. Vmes pa smo za vas pripravili še brezplačno prilogo Živa, ki jo tudi tokrat prilagamo Dolenjskemu listu.

Razlog več za četrtkov obisk prodajalne s časopisi je vsekakor vaš Dolenjc!