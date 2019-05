Zapora izvoza z Levičnikove proti Ragovem predvidoma v petek

29.5.2019 | 11:40

Rok za končanje gradnje, ki sicer poteče konec maja, je podaljšalo pomladno deževje. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Za danes napovedane zapore priključka Levičnikove ceste proti Ragovem zaradi nadaljevanja urejanja večnamenske poti zavoljo slabega vremena niso vzpostavili. Kot so pojasnili na novomeški občini predvidevajo, da jo bodo postavili v petek, obvozi pa bodo urejeni in ustrezno označeni.

Po zapori bodo uredili omenjeni priključek, v nadaljevanju otok za pešce in kolesarje, v zadnji fazi pa še priključek na Levičnikovo iz smeri Grabna, zaradi česar bo ta takrat popolnoma zaprt. Promet po Levičnikovi bo med deli na priključkih in otoku upočasnjen ter omejen na 30 kilometrov na uro, po zagotovilih izvajalca pa bo potekal dvosmerno, so še dodali na občini.

M. Ž.