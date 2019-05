Septembra nov oddelek vrtca Deteljica

Svetniki so se soglasno strinjali, da da bo Vrtec Deteljica s septembrom dobil nov, osmi, oddelek.

Mirna - Mirnski svetniki so se na sinočnji seji strinjali z odprtjem novega, osmega, oddelka Vrtca Deteljica, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna. Tako bo na čakalni listi ostalo minimalno število otrok, ki starostni pogoj za vključitev v vrtec izpolnijo kasneje.

Kot je povedala mag. Valerija Jarm iz občinske uprave, je osnovna šola občino zaprosila za odprtje dodatnega oddelka, saj so v letošnjem razpisu prejeli 62 vlog za vpis v vrtec v naslednjem šolskem letu. 38 vlog so starši oddali za otroke iz občine Mirna, ki izpolnijo pogoj za vpis s prvim septembrom, pet do konca leta, štirje pa v naslednjem letu. 15 vlog pa so oddali starši za otroke, ki prihajajo iz drugih občin, je razložila.

Glede na trenutno sestavo sedmih oddelkov bi vrtec brez dodatnega oddelka lahko sprejel največ 28 otrok. »V primeru da ne pride do odprtja novega oddelka, bo vrtec na čakalni seznam uvrstil deset otrok iz občine Mirna, ki izpolnijo starostni pogoj s prvim septembrom, in devet otrok iz občine Mirna, ki starostni pogoj izpolnijo kasneje,« je svetnikom pojasnila Jarmova.

A občinski svet se je soglasno strinjal, da občina v proračunu zagotovi denar za odprtje osmega oddelka. Kot ocenjujejo na občini, jih bo to do konca leta stalo okoli 23.000 evrov. Prostor bodo s preureditvijo ene od učilnic zagotovili v osnovni šoli, kjer že deluje en oddelek najstarejših otrok vrtca. Prav tako bo tudi v novem oddelku na šoli še ena od starejših skupin otrok.

Svetniki so se na seji seznanili še s programom oskrbe s pitno vodo do leta 2021, s poročilom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja odpadnih vod na Centralni čistilni napravi Mirna v preteklem letu in z razdelitvijo sredstev za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v letošnjem letu, z delom nadzornega sveta v preteklem in načrtom dela v letošnjem letu. Med drugim so svetniki potrdili tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj, ki jih bo župan podeli na slovesni prireditvi ob občinskem prazniku.

