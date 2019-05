Psi iskalci vadili na polno

29.5.2019 | 15:00

Dvakrat ob koncu tedna so čas namenili vadbi iskanja oseb s pomočjo psa. (Foto: organizator)

Pred akcijo (Foto: organizator)

Vem, kam (Foto: organizator)

Brežice - V Brežicah so zadnja dva vikenda izvedli pod okriljem ekipe Mantrailing.si dva tridnevna intenzivna treninga mantrailinga, ki je poseben način iskanja oseb s pomočjo psov.

Sodelovalo je 25 vodnikov, tako začetnikov kot izkušenih, 25-ih psov. Treningi so potekali na različnih mestnih in gozdnih površinah pod vodstvom licencirane inštruktorice mantrailinga ter vodnice reševalnega psa Simone Potočar Agrež in pomočnice inštruktorja Ive Zorger.

Udeleženci iz vse Slovenije so bili po navedbah Simone Potočar Agrež navdušeni nad uspešnostjo in tudi nad naravnimi lepotami Brežic, predvsem pa nad gostoljubnostjo gostincev, ki niso zapirali vrat psom.

M. L, foto: organizator

