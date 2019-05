Ob obilnem deževju pričakujejo poplavljanje Krke

29.5.2019 | 13:45

Fotografija je ilustrativna (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Ob obilnem deževju bodo čez dan poplavile nekatere reke, predvsem na območju Dolenjskega krasa in Grosuplja, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Obilno deževje se bo namreč nadaljevalo, predvsem v jugovzhodni Sloveniji bo do jutri zjutraj padlo še do okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Kot so navedli v Arsu bo danes in jutri poplavljala Krka, poplavijo pa lahko tudi Gradaščica, Ljubljanica in nekateri njeni južni pritoki na Ljubljanskem barju ter Vipava.

M. Ž.