Voda zalila poslovni objekt, dvorišče in hišo

29.5.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je danes ob 5.38 na Glavni cesti v Mirni zaradi dviga podtalnice voda zalila prostor poslovnega objekta. Gasilci PGD Mirna in PGD Ševnica so namestili štiri potopne črpalke, ki sproti izčrpavajo vodo, ki vdira v prostore.

Meteorna voda je zjutraj v naselju Lokve, občina Črnomelj, tudi zalila dvorišče pred stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj so pri pregledu ugotovili, da je zalilo dvorišče zaradi zamašenega jaška za meteorno vodo na glavni cesti. Obveščeni so bili delavci cestnega podjetja.

Težave z meteorno vodo so imeli tudi v naselju Prapreče pri Šentjerneju, saj je ob 15.20 zalilo prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mokro Polje so očistili meteorni jašek in omogočili iztekanje vode iz objekta, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po podatkih Agencije RS za okolje, bodo v četrtek še poplavljale nekatere reke na območju Dolenjskega krasa, Ljubljanica na Ljubljanskem barju ter Krka v srednjem in spodnjem toku. Poplavljanje rek bo predvidoma na območjih pogostih poplav. Pretok Ljubljanice se bo ustalil predvidoma v četrtek čez dan, pretok Krke v spodnjem toku pa v četrtek zvečer.

R. N.