Danski retro look

30.5.2019 | 09:00

Če obožujete minimalističen, enostaven stil s čistimi linijami, značilnimi za 50-ta in 60-ta leta prejšnjega stoletja, so ti izdelki JYSKovega vrtnega pohištva zagotovo za vas. BEDER serija vrtnega pohištva je elegantnega videza, narejena iz kombinacije dveh materialov, ogrodje je iz evkaliptusovega lesa, medtem ko sta naslon in sedišče iz moderno tkanega zračnega polipropilena. Dodaten plus so vrtni stoli in klop, ki odlično izgledajo tudi znotraj doma.

Ko je poletja konec, jim dodajte kakšno odejo in okrasno blazino ter jih odnesite v svojo dnevno sobo.

Oglasno sporočilo