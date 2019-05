Voda v podvozu in na cesti, nekaj tudi vetroloma

30.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.42 uri je dežurni delavec Komunale Sevnica v naselju Križišče, občina Sevnica, zaprl občinsko cesto zaradi poplavljenega podvoza.

Ob 19.05 je reka Krka poplavila cestišče na relaciji Kostanjevica na Krki – Zameško v občini Kostanjevica na Krki. Delavci CGP Krško so postavili ustrezno signalizacijo o popolni zapori cestišča.

Vetrolom

Davi ob 4.32 se je na regionalno cesto Brežice-Bizeljsko, pri naselju Bukošek, občina Brežice, zaradi vetra in obilnega deževja podrlo drevo. Dežurni pri cestnem podjetju je drevo razžagal in odstranil. Do odstranitve drevesa je bil promet oviran.

Ob 6.31 se je na cesti Jelševnik-Svibnik, občina Črnomelj, na vozišče podrlo drevo. Drevo je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Oživljanje neuspešno

Včeraj ob 8.01 so reševalci prosili za pomoč gasilcev z AED napravo za oživljanje v naselju Ponikve, občina Dobrepolje. Posredovali so gasilci PGD Videm in Ponikve. Žal je bila intervencija neuspešna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M.PEČI;

- od 9.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.15 in 14.15 na območju TP SELA HOM izvod SELA HRASTNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Prilipe izvod črpališče med 8.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Kompolje med 8. in 9. uro.

M. K.