Zagotovilo z vrha: črnomaljska občina in Slovenija sta varni

30.5.2019 | 08:00

O ilegalnih prehodih sta svetnikom govorila minister Poklukar in Tatjana Bobnar.

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so včeraj zasedali na 7. redni seji občinskega sveta. Čeprav so imeli na dnevnem redu kar 23 točk, so sejo zaključili v dveh urah. To pomeni, da pri nobeni točki ni bilo kaj prida razprave, veliko pa so jih sprejeli sploh brez razprave.

Nekoliko dlje časa so se zadržali le ob poročilu o lanskoletnem poslovanju OŠ Dragatuš, ki so jo pohvalili. Ravnatelj Stanislav Dražumerič pa je predstavil prostorsko problematiko šole, ki zaradi tega, ker se razširitev šole že vrsto let odmika, učencev pa je vsako leto več, zelo pereča. Precej časa so namenili tudi poročilu Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine v lanskem letu. Pri tem so svetnike predvsem zanimali ilegalni prehodi državne meje. Na vprašanja jim je odgovarjal komandir Policijske postaje Črnomelj Boris Korasa.

Del seje je vodil podžupan Dubravko Čengija, saj je bil župan Andrej Kavšek na obisku po obkolpskih krajih z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem. Z generalno direktorico policije Tatjano Bobnar in ekipo sta po seji svetnikom predstavila razmere ob meji. Priznala sta, da je policija kadrovsko podhranjena, kadrovski primanjkljaj pa rešujejo z dodatno tehnično opremo, ograjo, pomožnimi policisti in pomočjo pripadnikov Slovenske vojske. Niso pa še uveljavili 37. a člena, po katerem bi Slovenska vojska dobila posebna pooblastila. Namestili bodo kamere, dodatno pa nameravajo postaviti 3,8 km panelne ograje, na zalogo pa bodo nabavili še 40 km ograje, čeprav med nekaterimi svetniki nad ograjo ni bilo pretiranega navdušenja. Ne nazadnje zato, ker ne opravlja svojega namena.

Zadnja dva tedna je v Beli krajini manj ilegalnih prehodov. Delno zaradi narasle Kolpe, a tudi zato, ker se vsakega toliko časa ilegalni migranti usmerijo drugam in tokrat je to predvsem območje Ilirske Bistrice in Brežic. Bobnarjeva je zagotovila, da so na območju Policijske postaje Črnomelj zadeve obvladljive in da je občina, tako kot celotna Slovenija, varna.

Sicer pa je bilo letos do 26. maja v Sloveniji 3.863 ilegalnih prehodov državne meje, Hrvaški pa so vrnili 2.538 ilegalnih migrantov, lani v istem obdobju pa 2.475. Ujeli so tudi 122 sprovajalcev, med katerimi prevladujejo tujci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

