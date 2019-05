Petrin Tetrakis v znamenju števila štiri

Kvartet Tetrakis (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je v KCJT art caffeju nadaljeval novomeški festival klasične glasbe Sem glasba sem mesto s koncertom tolkalskega kvarteta Tetrakis, skupine novomeške tolkalke Petre Vidmar, v kateri poleg nje s paličicami udarjajo po marimbi tudi Katarina Kukovič, Vito Opeka in Matevž Bajde.

Tetrakis, kot že samo ime pove, ni le kvartet, pač pa je pri njih vse v znaku števila štiri - štirje glasbeniki, štiri palčke, štiri skladbe štirih skladateljev in štirje kamni, ki se sredi koncerta pojavijo kot glasbilo. Štiri skladbe štirih skladateljev so bile Preludij št. 1 Emmanuela Séjournéja, Angleška suita št. 2 v a-molu Johanna Sebastiana Bacha, Stubernic Marka Forda in Con-tact Petra Šavlija.

Izjemno uigrana tolkalska zasedba, za katero velja, da je v znaku števila štiri tudi njihova generacijska pripadnost in da člani skupine opravljajo štiri različne službe, izkorišča različne možnosti igranja na marimbo, po kateri udarjajo ne le po lesenih ploščicah, pač pa tudi po resonančnih valjih ali po okvirju, si dajejo ritem s ploskanjem. Tudi skladbe, s katerimi so se tokrat predstavili novomeškemu občinstvu so bile zvrstno in ritmično različne, izvajalci pa so se tako spretno gibali med staroveško glasbo (Bach) in sodobnimi skoraj plesnimi ritmi (Šavli).

Posamezne skladbe je med sabo povezala zgodba pravljice Hansa Christiana Andersena Kakor napravi stari, je zmeraj prav, ki jo je s svojim žametnim glasom interpretiral Jure Longyka.

