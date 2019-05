VN Slovenije: Svetovna elita na prenovljeni stezi

30.5.2019 | 12:25

Petek in sobota bosta v Krškem v znamenju najboljših voznikov spidjeva. (Foto: Gregor Sečen, arhiv DL)

Krško - V petek ob 16.30 bo Stadion Matije Gubca v Krškem odprl vrata 19. veliki nagradi Slovenije v spidveju.

Najboljši dirkači sveta, med katerimi letos ne bo manjkal slovenski as Matej Žagar, bodo s treningom na prenovljenem ovalu začeli uro kasneje, ob 19.00 pa bodo na sporedu kvalifikacije za sobotno dirko. Na njej bo s posebnim vabilom organizatorja nastopil tudi član AMD Krško Matic Ivačič, rezervi pa bosta Denis Štojs (AMD Krško) in Nick Škorja (AMTK Ljubljana).

Matej Žagar je zaradi poškodbe lansko dirko za svetovno prvenstvo v Krškem izpustil. (Foto: Mediaspeed, arhiv DL)

Nova sezona svetovnega prvenstva v spidveju se je pred dvema tednoma začela Poljskem, kjer je največ točk, 16, zbral lanski zmagovalec dirke v Krškem Poljak Patryk Dudek, ki pa je v finalu moral priznati premoč Dancu Leonu Madsenu (13) in Švedu Fredriku Lindgrenu (15).

Žagar je bil v Varšavi 10., zbral je 7 točk (0, 1, 3, 2, 1), svojo edino zmago pa je dosegel v 10. vožnji, v kateri je premagal tako kasnejšega zmagovalca dirke Madsena kot enega največjih zvezdnikov tega športa in aktualnega svetovnega prvaka Britanca Taia Woffindena, ki pa na uvodni dirki sezone ni blestel in je končal pri 7 zanj skromnih točkah.

"Sezona se je začela, mislil sem, da bo bolšje. Kvalifikacije v Varšavi niso šle po načrtih. Mislili smo, da bo startno mesto A dominantno, kot je že pet let. A speedway je nepredvidljiv šport. Treba se je sprijazniti, bolje sedem točk kot nič, imam pa seveda večje želje," je pred dirko v Krškem povedal Žagar, ki je edino uvrstitev na oder za zmagovalce tu dosegel leta 2005, ko je bil tretji.

Lani je v Krškem zmagal Patryk Dudek, drugi je bil Avstralec Jason Doyle, tretji pa Američan Greg Hancock. (Foto: arhiv DL)

»Nove stopničke so moja želja že nekaj let. Bomo videli, kako bo letos. Ne delam si pritiskov, domača dirka je že tako ali tako zelo obremenjujoča. Steza je izboljšana, veselim se novega materiala v Krškem in videli bomo, kaj bo to prineslo. Navsezadnje smo ob startni vrvici štirje in treba bo zmagati," je bil neposreden Žagar in poudaril, da bi v Krškem, če bi tako kot v Varšavi zmagal v kvalifikacijah, izbral startno izhodišče 5, ki prinaša dva starta z notranjega mesta.

Pričakovanja domačega voznika Matica Ivačiča so skromnejša: »Upam, da bo bolje kot lani. Nekaj dirk je že za mano, upam, da bom letos dobil kakšno točko. Matej mi je veliko pomagal, vidi se na stezi, njegove 'mašine' gredo dobro. Upam, da bo v Krškem tudi tako," je o pričakovanju prve točke na domačem terenu povedal Ivačič.

Foto: Gregor Sečen, arhiv DL

Največja novost letošnje dirke je nova podlaga Krškega ovala. »Deloma smo odstranili star material in dodali novega z vezivom. Glede na to, kako je potekala dirka 1. maja, smo na dobri poti," pravi Gregor Žigante, predsednik prireditelja dirke AMD Krško.

Termin dirke je sicer nekoliko neugoden, saj se bo 1. junija ob 21. uri začel tudi finale nogometne lige prvakov, a Krčani pravijo, da možnosti za to, da bi dirko, ki se bo začela ob 19. uri, premaknili za kakšno uro, tudi zaradi televizijskega prenosa v 80 držav ni bilo. Da nogometni navdušenci vendarle ne bodo prikrajšani, prireditelji pred stadionom obljubljajo velik zaslon s prenosom nogometne tekme.

"Na to ne moreno vplivati. Nismo edini z velikim dogodkom ta dan. Kar se tiče zahtev BSI, ne popuščajo, vsako leto je kakšna nova. Steze nismo prenovili zaradi BSI, to je bilo zaradi nas in dirkačev in to je bilo treba narediti. Mislim, da je rezultat zelo dober. To so novosti, kar se tiče dirk za Grand Prix. Po koncu sezone pa bomo zamenjali še ograjo in z naslednjim letom bo ograja žičnata po standardih Fim," pravi Žigante o tem, da morajo v Krškem vsako leto kakšno stvar na zahtevo podjetja BSI, izvajalca tekmovanja, spremeniti in izboljšati.

