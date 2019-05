Krka poplavlja

30.5.2019 | 13:00

Kdo bo močnejši? (Foto: Ž. Š.)

Skoraj na mostu (Foto: Ž. Š.)

Pred južnim mostom so spet naplavine. (Foto: Ž. Š.)

Kostanjevica na Krki - Napovedi vremenoslovcev o obilnem dežju in o tem, da bodo reke in potoki prestopili bregove, so se uresničile tudi v Kostanjevici na Krki. Na tem območju Krka poplavlja na običajnih krajih in je s tem povzročila tudi nevšečnosti prebivalcem.

Znova se pojavlja tudi težava, na katero župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič opozarja pogosto. Pri južnem mostu se je ustavilo precej lesa in drugega plavja. Občino precej stane odstranjevanje tovrstnih naplavin, s čimer je župan že večkrat seznanil tudi pristojne državne naslove, od katerih tudi pričakuje pomoč pri plačilu stroškov omenjenega čiščenja Krke.

Zaradi poplav je zaprta cesta Kostanjevica na Krki-Zameško.

M. L., foto: Ž. Šošter

