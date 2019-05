Aktualova Roštiljada 2019: niti vreme nas ne ustavi!

30.5.2019 | 12:00

Aktualova roštiljada 2019 (Foto: promocijsko gradivo)

V petek, 31. maja 2019, ko bo potekala letošnja Roštiljada, bo vreme fantastično. Ker pa ta teden ni bilo tako, pa na obiskovalce že čakajo šotori, talna podloga in zaščita pred blatom. Zato brez skrbi - največja fešta JE zagotovljena! Več informacij spodaj.

Aktualova Roštiljada, ki bo potekala v petek, 31. maja 2019, na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, bo postregla z atraktivnim dnevnim in še bolj norim nočnim dogajanjem.

Kdaj se začne fešta in kdaj bodo pečeni čevapčiči?

Prizorišče Aktualove Roštiljade 2019 bo svoja vrata odprlo ob 16. uri, ko se bo največja fešta v Sloveniji tudi uradno pričela. To pa še ni vse - ob 16.00 uri se bo začela tudi peka TONE čevapčičev, ki jih radio Aktual obiskovalcem podarja v sodelovanju z Lidl Slovenija in Žar legendami. Ti bodo na voljo vse dokler zaloga ne bo pošla.

Vas skrbi slabo vreme? Nikar!

V četrtek in petek popoldan ter zvečer je napovedano sončno in toplo vreme, tako da je nora zabava popolnoma zagotovljena! Ker pa je ta teden minil v znamenju dežja, pa je marsikdo lahko rahlo v skrbeh - a nikar!

Za ureditev prizorišča bo namreč vrhunsko poskrbljeno tudi v primeru slabšega vremena - obiskovalci se bodo pred morebitnimi dežnimi kapljami lahko zatekli pod katerega izmed šotorov, obenem pa bo organizator poskrbel tudi za celostno talno podlogo in zaščito pred blatom, posledično pa se bodo obiskovalci po prizorišču lahko sprehajali popolnoma brez skrbi.

Tako je bilo na lanski Aktualovi roštiljadi. (Foto: Radio Aktual)

Kako do prizorišča?

Organizator obiskovalcem priporoča, da se na pot odpravijo pravočasno, saj bo zaradi velikega števila obiskovalcev promet v okolici prizorišča pred in med dogodkom zelo verjetno oviran. Da bi si zagotovili pravočasen prihod, se na pot odpravite prej ali pa uporabite storitve javnega mestnega prevoza, s katerim lahko dostopate v bližino prizorišča. Prav tako so v bližini prizorišča na voljo (plačljiva) parkirišča, na katerih lahko obiskovalci parkirajo svoje vozilo.

Aktualova roštiljada 2019 (Foto: promocijsko gradivo)

V pričakovanju največje fešte v Sloveniji ...

Čez dan se bo na prizorišču odvijala vrsta zabavnih aktivnosti za vse generacije - obiskovalce pričakujejo številne družabne igre, zabaviščni park, mehanski rodeo bik in še in še, do 20. ure pa bodo nastopili Mark Zebra, Dj Dady, Jasmin Stavros in Tanja Žagar. V večernih urah pa obiskovalce čaka nora zabava s skupino Pop Design, Aktualovo Galamo, Ines Erbus, Natalijo Verboten, Luko Basijem in Draženom Zečićem.