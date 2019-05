Promocija prvenstva in tudi odbojke

30.5.2019 | 16:00

Učenci so se lahko slikali ob uradni žogi evropskega prvenstva.

Preizkusili pa so lahko tudi svoje odbojkarsko znanje.

Žužemberk - Le še nekaj mesecev nas loči od evropskega prvenstva v odbojki za člane. Eno od skupin bo septembra gostila tudi Ljubljana, kar se veselijo številni ljubitelji odbojke. V sklopu promocije tega tekmovanja se je karavana EuroVolley Tour včeraj ustavila v Žužemberku, nato pa še v Novem mestu.

Kot so dejali prireditelji tega projekta, ki poteka pod okriljem odbojkarske zveze Slovenije, je njegov namen tudi odbojko še bolj približati najmlajšim. V sodelovanju z odbojkarskimi klubu bodo obiskali kar nekaj šol po Sloveniji. Včeraj so se dopoldan mudili v telovadnici žužemberške osnovne šole, dogodka pa se je udeležil tudi domačin Miha Plot, nekdanji reprezentant, ki se lahko pohvali s srebrno medaljo z evropskega prvenstva leta 2015. Čeprav se je pred leti odločil končati bogato športno pot, ki ga je med drugim zanesla tudi izven naših meja, se je letos znova vrnil na igrišče, in sicer je zaigral za kranjski odbojkarski klub. Miha je v kratkem pogovoru razložil, zakaj se je odločil za igranje odbojke, kaj je prosti igralec oz. libero, kot mu rečejo v odbojkarskem žargonu, vsem otrokom pa med drugim tudi svetoval, naj vztrajajo karkoli že počnejo.

V Žužemberku je odbojka zelo razširjena. Na šoli in v klubu zelo dobro delajo z mladimi talenti, kar dokazuje tudi rezultati. Letos so pionirji postali državni klubski prvaki, zlato medaljo pa so osvojili tudi na nedavnem šolskem prvenstvu. Veliko zaslug za številne uspehe ima učitelj športne vzgoje Bojan Brulec, nekdanji odlični odbojkar in tudi reprezentant Jugoslavije.

Za otroke so včeraj pripravili kratek kviz o odbojki, mnogi so lahko preizkusili tudi svoje odbojkarsko znanje, na koncu pa so se vsi lahko še fotografirali s Plotom in uradno žogo prvenstva. Podoben program so včeraj pripravili tudi na Osnovni šoli Bršljin, kjer je mlade pozdravil Danijel Koncilja, tudi član srebrne reprezentance.



